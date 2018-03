Von Magdalena Schüßler

In der Turnhalle der Waldparkschule geht alles durcheinander. Kinder springen herum, hängen an Seilen, überschlagen sich in der Luft. Eine Gruppe tanzt vor einem Spiegel. Eine andere rollt eine Art überdimensionale Luftmatratze aus, einen "Airtrack", den einzigen in Heidelberg. Chaotisch - auf den ersten Blick. Doch alle sind konzentriert bei der Sache. Jeder, wie er will - und doch alle gemeinsam. "Uptown Sports" ist der etwas andere Jugend-Sporttreff auf dem Boxberg.

Angefangen hat das Projekt eigentlich schon vor sechs Jahren - und ein paar Stadtteile tiefer. In der Altstadt gründete der Sportpädagoge Simon Reibert "Downtown Sports" an der Theodor-Heuss-Schule. Weil das Angebot so begeistert angenommen wurde, ging es vor mittlerweile zwei Jahren auch auf den Boxberg. Etwa 20 bis 30 Jungsportler zwischen zehn und 18 Jahren kommen jetzt jeden Dienstag zu "Uptown Sports", viele sind auch freitags beim "großen Bruder" in der Altstadt dabei.

Das Erfolgsrezept: eine Mischung aus außergewöhnlichen Angeboten und größtmöglicher Freiheit für die jungen Sportler. Anders als in Vereinen ist die regelmäßige Teilnahme bei Uptown Sports nicht verpflichtend - die Kinder und Jugendlichen strömen trotzdem immer wieder in die Waldparkschule. Teilweise jede Woche, einfach weil sie selbst es wollen. "Wir wollen das Engagement der Jugendlichen nicht erzwingen. Sie sollen einfach echtes Interesse entwickeln und dadurch gebunden bleiben", sagt Simon Reibert. Er wünscht sich, dass die Älteren dem Projekt auch später selbst als Übungsleiter verbunden bleiben.

Bei "Uptown Sports" lernen die hüpfenden und tanzenden Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten und eigene Initiative zu entwickeln. Das Geld für den neuen "Airtrack" etwa haben die Kinder größtenteils selbst gesammelt, durch Spendenläufe etwa. "Kinder müssen auch mal kapieren, sich selbst zu kümmern, wenn sie Angebote nutzen wollen", sagt Reibert, er laufe dafür niemandem hinterher.

Bogenschießen, Hip-Hop-Tanz, Parcours, Martial Arts, Baseball, Ultimate Frisbee oder Skaten - "Uptown Sports" bietet Außergewöhnliches abseits vom alltäglichen Norm- und Leistungsdruck. Kostenlos. Ingo Smolka, Leiter des nahe gelegenen Jugendzentrums "Holzwurm" verdeutlicht: "Fußball im Verein zu spielen ist natürlich toll, aber es gibt eben auch noch was anderes." Das Jugendzentrum ist einer der Träger des Projekts. Daneben engagieren sich auch die Stadt, der Sportkreis Heidelberg, das Friedrichsá †stift und der Verein "Sicheres Heidelberg". Denn es geht in der Waldparkschule nicht nur um Sport, sondern auch um Integration und Gewaltprävention. Verschiedene Altersgruppen und Kulturen müssen hier lernen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Reibert betont: "Die Jugendlichen wachsen daran."

In der Turnhalle sind inzwischen die ersten Sportbegeisterten eingetrudelt. Wie selbstverständlich bauen sich die Kinder die Geräte und Sicherheitsmatten selbst auf, achten darauf, dass alles richtig steht und liegt. Reibert erinnert hier und da an das eine oder andere Detail, hat ein wachsames Auge auf das Treiben, steht bei Fragen und Problemen bereit - und lernt selbst dazu.

Info: Uptown-Sports gibt es jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr in der Waldparkschule auf dem Boxberg.