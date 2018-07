Heidelberg: Neben Boxberg und Emmertsgrund eignen sich auch Plätze in Bergheim, Handschuhsheim oder Kirchheim zum Trainieren. In Bergheim gibt es am Alten Hallenbad Mauern und Geländer, die nach Ladenschluss angesteuert werden sollten. In Kirchheim bietet sich der Hof der Geschwister-Scholl-Schule an. In Handschuhsheim findet im

Die besten Parkour-Spots

Heidelberg: Neben Boxberg und Emmertsgrund eignen sich auch Plätze in Bergheim, Handschuhsheim oder Kirchheim zum Trainieren. In Bergheim gibt es am Alten Hallenbad Mauern und Geländer, die nach Ladenschluss angesteuert werden sollten. In Kirchheim bietet sich der Hof der Geschwister-Scholl-Schule an. In Handschuhsheim findet im Langgewann die wöchentliche "Hell Night"-Krafttraining der "Flying Monkeys" statt.

In der Region: In Mannheim eignet sich das Areal rund um die Reiss-Engelhorn-Museen. "Dort steht etwa ein Brunnen, der nicht mehr bewässert ist", sagt Jens. Auch die Mensa der Universität am Mannheimer Schloss eignet sich.

Trainingszeiten der "Flying Monkeys" in Heidelberg:

Montags, 20-22 Uhr: Sporthalle, Internationale Gesamtschule

Dienstags, 19-21 Uhr: Schwetzinger Terrasse, Bahnstadt

Donnerstags, 18-20 Uhr: "Hellnight" im Langgewann

Freitags, 16-18 Uhr: Haus der Jugend, Römerstraße 87

Samstags, 13-17 Uhr: Wilckensschule, Voßstraße 9 (ab 15 Uhr für Ältere)

[-] Weniger anzeigen