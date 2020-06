Von Laura Geyer

Rio de Janeiro. Samstagnachmittag in Rio de Janeiro. Im Radio läuft Samba, aus der Küche weht der Duft gegrillter Garnelen ins Büro. Ich soll einen Artikel über mich selbst schreiben, darüber, wie ich hierhin gekommen bin. Wo fange ich an?

Mit dieser Frage ging es vergangenes Jahr los. Ich war Volontärin in der Bergstraßen-Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung. Und ich hatte eine Entscheidung getroffen: Ich wollte als Korrespondentin nach Brasilien gehen. Verrückt? Ein bisschen. Aber auch ziemlich spannend.

Warum Brasilien?

Brasilien und ich, wir haben eine lange Geschichte. Sie begann vor elf Jahren, mit einer Liebe. Er hieß Luiz. Ich besuchte ihn in Cuiabá, im Westen des Landes, verbrachte eine Woche in Rio, und wusste: Hier wollte ich mein Auslandssemester machen.

Das tat ich dann auch, zwei Jahre später. Die Liebe zu Luiz hat nicht gehalten, die zu Brasilien schon - und die zu meiner kleinen "Schwester" Gabriella. Ich lernte die Tochter meiner brasilianischen Freundin Ligia als Vierjährige kennen, heute ist sie 16. Sie war ein Grund dafür, dass ich wieder und wieder kam: Urlaub, Magisterarbeit, noch mal Urlaub. Aber ich hatte nicht genug. Ich wollte hier leben, arbeiten. Die Idee kam plötzlich und ließ mich nicht mehr los: Ich könnte nach dem Volontariat als Korrespondentin nach Brasilien gehen. Ich beschloss, es zu versuchen.

Freudensprünge bei Sonnenuntergang: Laura Geyer hat ihre brasilianische "Schwester" Gabriella an der Lagune Rodrigo de Freitas fotografiert. Die 16-Jährige macht sich aber nicht nur vor der Kamera gut - Lauras Porträt vor dem Zuckerhut stammt von ihr. Foto: Geyer

Aller Anfang ist schwer

Meine To-do-Liste in den Monaten vor der Abreise ist endlos: Ich brauche ein Visum, einen Flug, Abnehmer für meine Artikel, Krankenversicherung, ein Zimmer in Rio. Ebenso lang ist die Liste der Unsicherheiten: Kann ich von meiner Arbeit leben? Finde ich als junge Journalistin Auftraggeber?

Ich springe ins kalte Wasser. Meine erste Anfrage geht ans ARD-Studio Rio. Die Antwort kommt postwendend: Nein, danke. Macht nichts: Das Eis ist gebrochen, ich fange an, Zeitungen und Zeitschriften anzuschreiben, und die Resonanz ist überwiegend positiv. Zu meinem großen Glück unterstützt mich mein alter Arbeitgeber, die RNZ, intensiv bei meinem Plan. In der Vorbereitung ebenso wie jetzt als Auftraggeber.

Laura Geyer hat gewagt, wovon viele träumen: Die 31-Jährige ist nach Brasilien ausgewandert. In Rio de Janeiro schreibt sie für verschiedene deutsche Medien, davor war Laura Volontärin und Redakteurin bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg. Aus Brasilien wird sie verschiedene Ressorts der RNZ mit Geschichten versorgen, vom Sport über die Politik bis hin zur Reise. In den kommenden Wochen könnt ihr zum Beispiel eine Kolumne rund um Olympia im Sportteil lesen. Laura wird für die RNZ auch über die Olympischen Spiele berichten.

[-] Weniger anzeigen

Brasilianische Bürokratie

Eine der größten Herausforderungen ist das Visum. Ich habe das Gefühl, das brasilianische Konsulat schickt mich auf einen Hürdenlauf. Nur wer hartnäckig genug ist, alle Hindernisse zu überwinden, verdient ein Visum - so scheint es.

Wer sich an die Vorgaben auf der Webseite hält, scheitert mit Sicherheit. Eine Nachfrage per E-Mail ergibt, dass zigmal so viele Unterlagen und Beglaubigungen notwendig sind wie online angegeben. Aber die Infos sind eher verwirrend als erhellend. Anrufen? Geht nicht: Auskünfte gibt es nur per Mail.

Bis ich alles durchschaut, geschrieben, beantragt, übersetzt, beglaubigt und überbeglaubigt habe, sind über 30 Mails hin und her gegangen und Hunderte Euro ausgegeben. Wer glaubt, Deutschland sei die Hochburg der Bürokratie, der hatte noch nie mit brasilianischen Behörden zu tun.

Doch ich habe es geschafft. Anfang April klebt das Visum in meinem Pass. Ich bin offiziell "correspondente internacional", internationale Korrespondentin. Ich darf vier Jahre in Brasilien bleiben.

Von Null anfangen

Am 6. Mai lande ich in Rio. Und realisiere schnell: Auch, wenn ich schon x-mal hier war, diesmal ist alles anders.

Neue Arbeit, neues Viertel, neuer Lebensabschnitt. Ich wohne bei Freunden in Tijuca, einem traditionellen Stadtteil im Norden Rios. Alleine in diesem Viertel wohnen mehr Menschen als in Heidelberg: über 160 000. Davon bekomme ich zu Hause allerdings wenig mit. Von der Terrasse aus schaue ich in den Wald. Das Hochhaus grenzt direkt an den "Parque Nacional da Tijuca", einen fast 4000 Hektar großen Nationalpark mitten in der Stadt.

Morgens höre ich Vögel zwitschern und Affen schreien. Abends knallen Feuerwerkskörper im Borel, der Favela nebenan. Sie dienen der Kommunikation, warnen, wenn sich die Polizei nähert oder eine konkurrierende Drogenbande. In der letzten Zeit mischen sich auch Gewehrschüsse darunter.

In einigen Favelas toben Bandenkriege. Unter anderem im Borel. Ich fahre beinahe täglich mit dem Bus durch das Viertel. Kein Problem, sagen meine Freunde: "Wenn es Schusswechsel gibt, machen die Bewohner die Straße dicht."

Leben mit der Unsicherheit

Tatsächlich macht mir das weniger Angst als manch andere Dinge, Überfälle zum Beispiel. Ich brauche eine Weile, bis ich mich traue,

abends auszugehen und alleine nach Hause zu fahren. Doch langsam gewöhne ich mich an die Lage. Die Regeln kenne ich schon: Immer aufmerksam bleiben, dunkle und wenig frequentierte Ecken meiden, nachts lieber ein Taxi nach Hause nehmen, die Kamera nach dem Fotografieren wieder einpacken.

Bei aller Gewohnheit sollte man nicht vergessen, wie sehr die Unsicherheit die Freiheit des Einzelnen beschränkt - und woher sie rührt. Von dem korrupten Polizeiapparat einmal abgesehen, ist für die Überfälle schlicht Armut der Auslöser.

Olympia: Der Countdown läuft

Meine Aufmerksamkeit richtet sich jetzt verstärkt auf die Olympischen Spiele, die am 5. August beginnen, und alles, was drum herum wichtig ist: Zika, Staatskrise, Infrastruktur, aber auch die Stadt und ihr Lebensstil, ihre Bewohner, ihre Kultur.

Bei meiner ersten Telefonrecherche merke ich gleich, dass auch das hier ein bisschen anders läuft als in Deutschland: Bis die richtige Ansprechpartnerin am Apparat ist, habe ich mit zehn anderen gesprochen, bereitwillig Handynummern bekommen und bin mehrfach mit "Umarmungen" und "Tschau, meine Liebe" verabschiedet worden.

Hier ist eben alles ein bisschen umständlicher - aber auch ein bisschen menschlicher.

Wie geht’s weiter?

Die Brasilianer sind bei allen Problemen, die sie haben, überwiegend entspannt, gut gelaunt und herzlich. Dieses Laisser-Faire ging bis vor wenigen Jahren leicht in eine gewisse Lethargie über: Läuft doch sowieso alles schief, was können wir schon machen?

Das hat sich seit den Protesten 2013 verändert, und das tut der Gesellschaft gut.

Immer mehr Menschen stehen auf, engagieren sich für ihre Stadt, demonstrieren gegen die Machenschaften der Politiker.

Über diese Menschen gibt es mindestens ebenso viel zu erzählen wie über die, die unter den strukturellen Problemen des Landes leiden. Ihre Geschichten will ich aufschreiben. Geschichten von jungen Familien, die, arbeitslos und verschuldet, zu ihren Eltern zurückziehen; von Favela-Bewohnerinnen, die die Generationen ihrer Töchter und Enkelinnen mit Kulturprojekten stark machen; von Flüchtlingen, die in Rio mit syrischem Street Food durchstarten.

All diese Menschen sind das Gesicht des Landes, in das mich vor elf Jahren verliebt habe.