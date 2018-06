Von Katharina Eppert

Wie die ältere Generation auf Smartphone und Facebook anspringt, weiß der Komiker Chris Tall nur zu gut - und verpasst seinem aktuellen Comedy-Programm prompt das Etikett "Selfie von Mutti - wenn Eltern cool sein wollen!". Locker plaudert der 24-jährige Nachwuchs-Comedian, der mit richtigem Namen Christopher Nast heißt, aus dem Nähkästchen: Wie Eltern so drauf sind, warum sie cool sein wollen und warum ihnen die Technik dabei (nicht) hilft.

Wie viele Selfies von deiner Mutti hast du aktuell auf deinem Handy?

Viele - zu viele. Meine Mutter hat seit kurzem ein Smartphone und sieht, wie ich ständig Bilder mache. Das macht sie nun auch und schickt mir ständig Bilder zu. Leider.

Höre ich da einen leicht genervten Unterton.

Überhaupt nicht. Ich habe Mutti lieb, aber Eltern versuchen viel zu oft, cool zu sein, scheitern dann aber an ganz einfachen Dingen. Mein Vater sagt neuerdings zum Beispiel nicht mehr "Hallo", sondern "What’s app", weil er nun auch Nachrichten über diesen Chat-Dienst verschickt.

Angelehnt an die Englische Begrüßungsformel "What’s up"?

Ja, genau. Und dann erkläre ich ihm: Man sagt nicht "What’s app" - man benutzt WhatsApp. Und zwei Stunden später ruft es wieder an: "Hallo, hier zum zweiten Mal What’s app". Ich glaube, Eltern verstehen manchmal das Prinzip von Technik einfach nicht.

Findest du es nicht gut, wenn Eltern sich mit neuen Techniken befassen - und plötzlich "smart" werden?

Ich finde es süß. Es ist als ob ich selbst kleine Kinder hätte, die ich gerade erziehen muss. "Erst musst du das machen, dann das. Und jetzt hier drücken und da klicken."

Wie war deine Reaktion, als sich deine Eltern Smartphones gekauft haben.

Meine erste Frage war: "Warum braucht ihr das denn jetzt?". Ihr nutzt ja noch nicht mal euer normales Handy richtig. Die erste Reaktion meiner Mutter war zum Beispiel: "Wo ist denn hier die Tastatur?" Ich musste ihr dann erklären, dass sie zum Schreiben einfach auf dem Touchscreen tippen muss. "Da macht man doch aber das Fenster kaputt", erschrak sie. Und ich: "Nein, das hält deine Krallen schon aus." (lacht) Aber im Ernst: Meine Eltern können mittlerweile richtig gut mit Smartphones umgehen.

Womit tun sie sich dann besonders schwer?

Ganz klar mit dem Verschicken von Bildern. Neulich habe ich das Bild von irgendeiner Höhle zugeschickt bekommen - dachte ich zumindest. Aber nein: Mama hatte ihren Finger versehentlich auf der Kamera. Was sie auch nicht wirklich versteht, ist das Korrekturprogramm beim Texten. So kommen manchmal echt seltsame Wörter oder Sätze bei mir an. Punkt und Komma werden ohnehin überbewertet - das muss ich mir dann meist selbst dazudenken (lacht). Aber meist verstehe ich schon, was Mama und Papa mit ihrem Gesimse meinen. Sind ja meine Eltern.

Und wie sieht es mit anderen Medien aus? Sind sie zum Beispiel auch in Facebook aktiv?

Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man plötzlich bei Facebook eine Freundschaftsanfrage von seiner Mutter geschickt bekommt. Jetzt sofort den "Annehmen"-Button klicken oder doch erst kurz durchatmen und "jetzt nicht" klicken? Au weia! Da muss man schon abwägen. Doch: Meine Mutter und ich sind tatsächlich befreundet - und das schon seit einem guten Jahr. Hört sich komisch an, ist aber so. Man muss allerdings höllisch aufpassen, was man auf Facebook von sich Preis gibt. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Partybilder posten, die meine Mutter "liken" könnte. Das wäre megapeinlich. Doch auch meine Mutter hat dazugelernt: Sie weiß inzwischen, dass sie mich nicht blamieren soll. Sonst ist die Freundschaft schnell wieder beendet (lacht).

Blamieren? Was hat sie gemacht?

Sie hat mein Profilbild kommentiert: "Mein hübscher Chrissi! Sieht aus wie die Oma." Ich musste ihr dann erklären, was der Unterschied zwischen einer Nachricht und einer Pinnwand ist. Und Papa mag mein Profilbild von vor drei Jahren und den Link von vor zwei Jahren, weil er so selten auf meiner Seite ist und dann irgendetwas anklickt. Das ist schon echt schräg.

Wenn Eltern cool sein wollen, lautet deinen Message. Werden sie’s durch Smartphones?

Nein. Das allein reicht nicht aus. Doch ich finde es toll. wenn sie mit der Zeit gehen und die neue Technik nutzen. Klar, ist das gerade am Anfang ziemlich anstrengend, weil sie dauernd Hilfe benötigen oder einen ständig anschreiben. Man selbst aber nicht!