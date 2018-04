Mit der weltweit vermarkteten TV-Serie "Hannah Montana" wurde die US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus praktisch über Nacht zum Vorbild für eine ganze Generation junger Mädchen geworden. Teenies flippen aus, wenn sie nur ihren Namen hören.

2006 startete die Serie "Hannah Montana" in den USA. Sie wurde sofort zum Megahit. Miley Cyrus, geboren am 23. November 1992 in Nashville, ist damals gerade einmal 14 Jahre alt. Mehr als drei Millionen Kids sitzen jedes Mal vor dem Fernseher, die meisten sind Mädchen zwischen 6 und 14. Auch in Deutschland gehörte die Serie zum Kultprogramm für Girlies. Milliarden Dollar hat die gigantische Vermarktungsmaschinerie rund um die Serie dem Disney-Konzern eingebracht. Insgesamt vier Staffeln der Serie liefen bis 2011.

Miley, eigentlich Destiny Hope getauft, hat der Erfolg an die Spitze des Showbusiness katapultiert. Ihre Alben (Soundtracks und Solo-Projekte) stürmen die US-Charts. Zwischenzeitlich wird sie zu den wichtigsten Menschen der Welt gezählt, im Jahr verdient sie zwischenzeitlich zweistellige Millionenbeträge. Das Geheimnis des Erfolgs von "Hannah Montana": Durch ihre Doppelrolle bietet sie ihren Fans die Identifikationsfigur eines scheinbar ganz normalen Mädchens, das es trotzdem zu einem Traumleben gebracht hat.

Dass das Sauberfrau-Image im wirklichen Leben nicht immer leicht zu verteidigen ist, hat Miley mehrfach erfahren. 2007 löste ein gefälschter Bericht über eine angebliche Schwangerschaft des Teenie-Stars einen Sturm der Empörung im Internet aus. Ein Jahr später sorgte ein Bild von Starfotografin Annie Leibovitz für Furore, das die damals 15-Jährige lasziv mit freiem Rücken zeigt - prüde amerikanische Eltern fürchteten um die Unschuld ihrer Kleinen.

Und auch die Herzschmerzgeschichten um Mileys jetzigen, früheren oder künftigen Freund wurden mit Argus-Augen verfolgt. "Ich nehme meine Jungfräulichkeit mit in die Ehe. Ich wurde in einer christlichen Familie erzogen", stellte Miley vorsichtshalber klar. Inzwischen sind andere Töne zu vernehmen. Seit dem Spätsommer 2009 ist Cyrus liiert mit dem drei Jahre älteren Schauspieler Liam Hemsworth, den sie bei den Dreharbeiten des Films "Mit Dir an meiner Seite" kennenlernte. Laszivere Auftritte sind inzwischen angesagt - Miley, inzwischen 20, möchte sich vom Teenie-Image lösen.

Die Familie bleibt für Miley ein wichtiger Bezugspunkt. Ihr Vater, Country-Sänger Billy Ray Cyrus ("Achy Breaky Heart"), war sowohl im Leben wie im Film enger Partner. Die Eltern sind der Karriere ihrer Tochter zuliebe mit ihren insgesamt fünf Kindern aus dem ländlichen Nashville in den Moloch Los Angeles gezogen. Miley war elf, als sie sich hier erstmals um die Rolle der Hannah Montana bewarb, und zwölf, als Disney sie engagierte.

Zuletzt sorgten verschiedene Gerüchte für Aufregung im Cyrus-Imperium: Zum einen hieß es, die Eltern hätten sich getrennt. Bestätigt wurde das nicht. Zudem haben sich Tish und Billy Ray schon einmal wieder zusammengerauft, als es eine entsprechende Krise gab.

Umstritten ist auch der Beziehungsstatus von Miley und Liam. Verlobt seien sie, heißt es offiziell. Trennungsgerüchte schwirrten aber ebenso umher wie Berichte, eine geplante Hochzeit sei abgesagt worden. Mileys Reaktion: Sie habe Los Angeles und die Lügen, die dort kursierten, so satt, wetterte sie in einer Twitter- Botschaft. "Ich habe meine Hochzeit nicht abgesagt", setzte sie hinzu. sös/dpa