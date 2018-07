Von Anica Edinger

Die Europäische Union hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Vermutlich hatte sie es sogar so schwer, wie noch nie in ihrer Geschichte zuvor. Die Finanzkrise in Griechenland, die Zuwanderung zahlreicher Geflüchteter aus Kriegs- und Krisengebieten mitsamt der Frage nach einer gerechten Aufteilung dieser Menschen auf die unterschiedlichen Länder der Europäischen Union - und schließlich der Brexit: All das stellte und stellt die Gemeinschaft bis heute vor eine harte Zerreißprobe. Dass die europäische Idee offen kritisiert wird, ist in vielen EU-Ländern längst keine Ausnahme mehr. Vielmehr werden die Stimmen von Rechtspopulisten, die eine Abkehr von der EU fordern, immer lauter.

Doch es gibt noch Hoffnung. Denn wer nach wie vor hinter der europäischen Idee steht, ist die Jugend - und sie wird die Zukunft der Union formen (s. Interview unten). Wenn sich also am morgigen Samstag die Unterzeichnung der Römischen Verträge - die Grundlage für die Europäische Union - zum 60. Mal jährt, ist das vor allem für die junge Generation ein Grund zum Feiern. Deshalb gehen auch in Heidelberg an diesem Wochenende wieder junge Menschen auf die Straße, nämlich um ein deutliches Zeichen zu setzen - und zwar für Europa. Am Sonntag trifft sich die Gruppe "Pulse of Europe", die seit Mitte Februar wöchentlich auf dem Universitätsplatz demonstriert (s. Artikel rechts).

Das ZeitJung-Team hat sich außerdem an Heidelberger Schulen umgehört - und das Ergebnis ist eindeutig: Die Schüler können sich ein Leben ohne die Europäische Union nicht mehr vorstellen. So wie der 17-jährige Max vom St. Raphael Gymnasium: "Bei Auslandsbesuchen gewonnene Freunde könnte ich dann nicht mehr so leicht besuchen und auch gerade jetzt in der Zeit des Abiturs, in der ich mir Gedanken über meine Zukunft mache, würden viele Dinge wie ein Auslandsstudium oder die Jobsuche im Ausland deutlich mehr Aufwand erfordern, beziehungsweise unmöglich werden." Überhaupt ist die Freiheit, innerhalb der Europäischen Union reisen zu können, ein wichtiges Thema für die Jugendlichen. "Seit ich mich erinnern kann, fahre ich mit meiner Familie ganz unkompliziert in den Urlaub nach Frankreich, Italien und in andere europäische Länder und zahle dort fast überall mit dem Euro", meint Max. Und die 18-jährige Caroline, Schülerin am Hölderlin-Gymnasium, ergänzt: "Europa bedeutet für mich, frei reisen zu können und zum Beispiel ohne komplizierte Verfahren meine Freundin in Frankreich besuchen zu können." Sich im europäischen Ausland aufzuhalten, wird ab dem 15. Juni dieses Jahres sogar noch angenehmer - und auch günstiger. Denn dann werden per Beschluss der Europäischen Kommission die Roaming-Gebühren im EU-Ausland für Anrufe, SMS und Internetzugang endgültig abgeschafft - das heißt: Es fallen keine Zusatzkosten mehr an, wenn man von einem beliebigen EU-Land aus etwa in die Heimat telefonieren möchte.

Doch es geht den Jugendlichen nicht nur um das Reisen. Für die 18-jährige Clara vom Hölderlin-Gymnasium ist die Europäische Union in erster Linie eine Gemeinschaft, in der es Regeln gibt, nämlich: "Einander zu respektieren und zu verhandeln, Verantwortung zu übernehmen und bei Problemen gemeinsam eine Lösung zu finden." Europa sei eine Art Familie - und Familien helfen sich auch in Krisensituationen, wie Caroline vom Hölderlin in ihrer Stellungnahme betont: "Europa bedeutet für mich, anderen Ländern in Krisensituationen zu helfen - und dafür aber auch die Gewissheit zu haben, dass andere Länder Deutschland in einer Krisensituation ebenfalls helfen würden." Und auch für Lena, 17 Jahre alt, ebenfalls Schülerin am Hölderlin-Gymnasium, bedeutet die EU "gleichzeitig Freundschaft und Zusammenhalt". Auf den Punkt bringt es schließlich Carolin, 16 Jahre, vom St. Raphael Gymnasium: "Die EU bedeutet für mich die Zukunft. Eine Zukunft, in der die verschiedenen Kulturen friedlich miteinander leben - auf einem gemeinsamen Fundament der Menschenwürde und Freiheit."