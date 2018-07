Celine Fauser tanzt für ihr Leben gerne - vor allem aber zur Fastnachtszeit. Als Tanzmariechen sorgt die Zwölfjährige für jede Menge Wirbel auf den Bühnen und zieht auf Prunksitzungen die Blicke des feierwütigen Publikums auf sich. Für die Zuschauer sieht Celines Show entspannt und routiniert aus - aber kurz vor den Auftritten ist sie immer angespannt: Ihr Lampenfieber kann sie bis heute nicht komplett ablegen. Und das, obwohl sie schon seit acht Jahren zur Fastnachtszeit die Bühnen unsicher macht. Es gehört dazu. Im jungen Alter von gerade einmal vier Jahren kam sie erstmals mit dem traditionellen Fastnachtstanz in Berührung. Zunächst tanzte sie in der jüngsten Garde der FG 'Fideler Aff' Walldürn. Eine Trainerin war so von ihrem Tanz-Stil angetan, dass sie auf Celine zukam und nachfragte, ob sie Lust hätte, Tanzmariechen zu werden. 'Das wollte ich die ganze Zeit schon!', erzählt Celine begeistert. Tanzmariechen zu werden war ihr absoluter Traum. Seitdem ist sie eines von zwei Tanzmariechen der FG 'Fideler Aff'. Für sie gibt es nichts Schöneres, als zur Fastnachtszeit für Stimmung auf der Bühne zu sorgen und andere Menschen zu begeistern: 'Wenn ich auf der Bühne stehe, freue ich mich einfach!' Sie freut sich über die heitere Stimmung, das begeisterte Publikum und natürlich auch über den tosenden Beifall nach jeder farbenfrohen Show. Abgeguckt hat sie sich ihre Faszination von ihrer älteren Schwester, die damals schon in der Garde der Walldürner FG aktiv war. Die große Schwester war Celines Vorbild. Das Kostüm bleibt somit in der Familie. Das Training, das ein Tanzmariechen im Jahr durchlaufen muss, ist anspruchsvoll: Zwei Mal, manchmal auch drei Mal pro Woche trainiert Celine für einige Stunden, um sich fit zu halten und die Abläufe auf der Bühne einzustudieren. Denn einfach sind die schnellen Tanzschritte, das Beinschwingen und der Spagat dazwischen auf keinen Fall. Ein Tanzmariechen muss sich das ganze Jahr über in Form halten. Meist beginnt die Vorbereitung auf die Auftritte, die zur Fastnachtszeit stattfinden, schon im März oder April des Vorjahres. Erst ein paar Monate oder Wochen vorher mit dem Training zu beginnen, wäre viel zu kurzfristig. Trainiert wird sie seit knapp zwei Jahren von ihrer Schwester Michelle und von Trainerin Melanie Türk. Während der Fastnachtszeit geht's dann rund: Innerhalb von fünf Wochen stehen knapp 20 Auftritte an. Da sind dann auch die Wochenenden verplant: Die Freizeit bleibt auf der Strecke und Celine eilt von einer Prunksitzung zur nächsten. 'Aber das ist ja nur einen Monat lang so, und ich habe Spaß dabei', erklärt Celine. Und ist der Monat dann vorbei, freut sie sich bereits aufs nächste Jahr - und entspannt aber erst mal, bis es im März wieder mit dem Training los geht.