Eine Zeltspinne in ihrem Netz. Vidyun R. Hebbar gewinnt den Young Wildlife Photographer of the Year Award 2021 in der Kategorie für Unter-Zehnjährige. Foto: Vidyun R Hebbar/Wildlife Photographer of the Year /PA Media/dpa

Zoobesucher beobachten einen jungen Elefanten, der in Australien unter Wasser spielt. Adam Oswel gewinnt den Wildlife Photographer of the Year Award 2021 in der Kategorie Fotojournalismus. Foto: Adam Oswel//Wildlife Photographer of the Year/PA Media /dpa

Zwei erwachsene männliche Buntbarsche streiten sich im Tanganjikasee in Afrika um ein Schneckenhaus. Angel Fitor gewinnt den Wildlife Photographer of the Year Award 2021 in der Kategorie Portfolio. Foto: Angel Fitor//Wildlife Photographer of the Year/PA Media /dpa