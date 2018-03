Heidelberg. (sal) Jeder kennt das - an manchen Tagen fühlt man sich gut gelaunt, motiviert und energiegeladen, an anderen Tagen vielleicht eher müde, erschöpft und unwohl - und das ohne ersichtlichen Grund. Die Art und Weise, wie wir mit diesen unterschiedlichen Stimmungen in Alltagssituationen umgehen, steht unmittelbar mit unserem Wohlbefinden in Zusammenhang. Am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg wird in einem aktuellen Forschungsprojekt von Dr. Katrin Schulze und ihrem Team der individuelle Umgang mit Gefühlen untersucht.

Menschen unterscheiden sich in ihrem Umgang mit Gefühlen. So gibt es Personen, die auch schwierigen Situationen etwas Positives abgewinnen können. Beispielsweise werden eine Trennung, ein Umzug oder ein Wechsel des Arbeitsplatzes oft als Belastungen wahrgenommen, können aber auch als Chancen für einen Neuanfang gesehen werden. Diese Fähigkeit zur sogenannten Neuinterpretation kann aber auch in Alltagssituationen hilfreich sein.

Hier ein Beispiel: Unser Zug bleibt auf freier Strecke stehen und nach einer Zeit des Wartens ertönt schließlich die Durchsage: "Unsere Weiterfahrt verzögert sich um unbestimmte Zeit". Ein Raunen geht durch die Menge der Fahrgäste. Viele sind auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem wichtigen Termin. Wir haben nun die Möglichkeit, uns stundenlang zu ärgern und innerlich zu rebellieren. Wir können derartige Situationen aber auch nutzen, um uns zu sagen: "Nun habe ich endlich einmal Zeit, um meine Gedanken schweifen zu lassen oder gute Musik zu hören".

Probanden gesucht

Die Experten sprechen in diesem Zusammenhang von der Emotionsregulationsstrategie der Neuinterpretation als einer Möglichkeit, die uns helfen kann, Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und z.B. die positive Seite wahrzunehmen. Diese Fähigkeit kann uns langfristig zu mehr Lebensqualität verhelfen. In anderen Situationen kann es hilfreich sein, wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle kurzzeitig auch einmal zu unterdrücken - beispielsweise, wenn wir uns über den Chef oder einen Kollegen ärgern.

Um die charakteristischen Höhen und Tiefen des Alltags genauer zu erfassen, haben die Heidelberger Wissenschaftler eine Smartphone-App entwickelt. Mit dieser App ist es möglich, in Alltagssituationen - sei es zuhause, unterwegs oder am Arbeitsplatz - Gefühle unmittelbar zu benennen, die jeweiligen Auslöser anzugeben und auch zu beurteilen, wie man mit der Situation oder dem jeweiligen Gefühl umgegangen ist. Haben ich meine Gefühle zugelassen, unterdrückt, die Situation neu interpretiert, mir Unterstützung in meinem Umfeld gesucht, Probleme aktiv gelöst oder vielleicht längere Zeit über die Situation und meine Gefühle nachgedacht?

Für alle, die gerne einen genaueren Einblick in die emotionalen Höhen und Tiefen ihres Alltags bekommen möchten, gibt es jetzt Gelegenheit, an der ersten Studie mit der neuen Smartphone-App teilzunehmen. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, eine umfassende und persönliche Auswertung seines individuellen Profils zum Umgang mit seinen Gefühlen zu erhalten. Zudem bekommt er ein digitales Training zu konkreten Strategien der Emotionsregulation. Mitmachen können gesunde Männer und Frauen zwischen 18 und 59 Jahre, als Belohnung winken Einkaufsgutscheine.

Info: Interessierte melden sich unter der 06221-547286 oder E-Mail: emoticonstudie@psychologie.uni-heidelberg.de.