Von Ingeborg Salomon

Ein Kapuzineraffe greift zu einem Stein und hämmert damit eine Nuss auf. Ein Mangrovenreiher wirft kleine Aststückchen als Köder in den Fluss, um Fische anzulocken. Und eine Krake dreht mit ihren Saugnäpfen den Schraubdeckel eines Glases auf, in dem leckere Nahrung platziert ist. Ist das intelligentes Verhalten? Oder haben die Tiere einfach durch ihre evolutionäre Entwicklung über Millionen von Jahren diese Fähigkeiten gelernt und so ihr Überleben gesichert? Das neue Heidelberger Jahrbuch, das die Gesellschaft Freunde der Universität herausgibt, beschäftigt sich mit genau diesen Fragen und mit vielen weiteren Aspekten rund um das Thema Intelligenz. Dass das stattliche Werk mit dem Titel "Intelligenz: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung" fast 600 Seiten umfasst, sollte den interessierten Leser nicht abschrecken. Niemand wird dieses Werk von der ersten bis zur letzten Seite lesen, jeder wird aber etliche Aspekte finden, die ihn persönlich interessieren.

Der Psychotherapeut Rainer M. Holm-Hadulla, der den Band gemeinsam mit dem Psychologen Joachim Funke und dem Biologen Michael Wink ediert hat, umkreist in einem kenntnisreichen Vorwort, den Begriff der Intelligenz. Vom lateinischen "intellegere" (wahrnehmen, erkennen, einsehen) hergeleitet umfasse er eine "Vielzahl mentaler Prozesse". Die dazu nötigen biologischen und psychologischen Grundlagen werden in den folgenden Kapiteln eingehend erläutert.

Dass viele Tiere, wie die oben genannten Beispiele zeigen, beträchtliche Intelligenzleistungen aufweisen, entwickelt Michael Wink sehr einleuchtend. Doch etwas Entscheidendes fehlt: Sie können nicht über ihr Denken nachdenken, also philosophieren. So unterstreicht der Physiologe Andreas Draguhn: "Als intelligent sind nur Lebewesen anzusehen, die aktiv zwischen Alternativen wählen können". Diese Leistung findet in unserem Gehirn statt, das sich in 500 Millionen Jahren aus einfacheren Vorläufern entwickelt hat. In komplexen Netzwerken aus Neuronen und Synapsen werden Informationen weitergeleitet und verarbeitet, auch Gene spielen hier eine große Rolle.

Wenn nur eine einzige Base auf einem Gen ausfällt, hat das schwerwiegende neurologische Folgen, wie die Humangenetikerin Gudrun Rappold am Beispiel des FOXP1-Syndroms erklärt. Diese Erkrankung ist eine besondere Form von Autismus, und die Geschichte des kleinen David, die Rappold berichtet, ist ergreifend. Der Vierjährige ist unfähig, sich zu konzentrieren, und kann kaum persönliche Beziehungen aufbauen. Blickkontakt, auch mit den Eltern, weicht er aus, Begegnungen machen ihm Angst. Ein Test seiner Gehirnleistungen ergab zudem eine leichte geistige Behinderung – und das alles, weil eine einzelne Base an einer bestimmten Stelle des FOXP1-Gens nicht funktioniert, wie sie soll.

Um Intelligenz messbar zu machen, haben Wissenschaftler verschiedene Tests entwickelt, so bereits 1905 Alfred Binet. Abgefragt wurden u. a. Merkfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Rechen- und Sprachfähigkeit, schlussfolgerndes Denken sowie Aufmerksamkeit. Heute wird meist der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest in unterschiedlichen Formen bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt. Doch wenn es um emotionale und soziale Intelligenz geht, stoßen diese Tests an ihre Grenzen; sie sind nicht komplex genug, wie Joachim Funke ausführt.

Denn Menschen können verstehen, wie andere sich fühlen, sie können fremde Emotionen nachvollziehen und zurückspiegeln. Diese Fähigkeit wird in der frühen Kindheit gelernt in Interaktion mit den Bezugspersonen. Ab der zehnten Lebenswoche entwickelt sich beim Säugling ein System von Spiegelneuronen, die auf Mimik und Gestik (meist von Mutter und Vater) reagieren, wie Sabine Herpertz ausführt. Die Psychiaterin erläutert auch, wie sich Borderline-Störungen auf die Persönlichkeit auswirken, und sie gibt einen lohnenswerten Denkansatz bei der Frage, ob sich Interpersonelle Intelligen trainieren lässt. Stichwort: Achtsamkeit.

Auch die Vorzüge und Nachteile der Künstlichen Intelligenz (KI) werden ausführlich behandelt. In der Medizin arbeiten Mensch und Maschine teilweise schon Hand in Hand, bei der zunehmenden Datenflut seien sie ein nützliches Hilfsmittel, erklärt der Tumorbiologe Magnus von Knebel Doeberitz. So werden Bildinformationen in der Radiologie automatisch ausgewertet, ebenso macht KI die Analyse pathologischer Proben viel einfacher – und schneller.

Untrennbar verknüpft sind Intelligenz und Kultur, sodass wir einen besonderen Zugang zur Welt haben. Religion und Philosophie wären ohne Kulturelle Intelligenz nicht vorstellbar, ebenso wenig Weisheit und Ethik. Die Anglistin Vera Nünning macht das an vielen Beispielen deutlich. Und Rainer Holm-Hadulla, ein versierter Goethe-Kenner, lässt es sich nicht nehmen Faust zu zitieren – immer noch das Musterbeispiel eines um Erkenntnis ringenden Menschen.

Info: Die Online-Version ist hier verfügbar. On demand kann eine Print-Version erstellt werden.