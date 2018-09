Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Hätte sie nicht eines dieser Plastikschilder mit dem eigenen Namen um den Hals baumeln, man würde Ágnes Cseh an diesem Morgen überall vermuten, nur nicht beim "Heidelberg Laureate Forum". Inmitten all der Träger feiner Kleider und dunkelblauer Anzüge passt sie in ihrem sportlichen Outfit irgendwie so gar nicht hierher.

Es ist Montag, 10.30 Uhr, und Zeit für einen ersten "Coffee Break". Nachwuchswissenschaftler diskutieren mit renommierten Persönlichkeiten an Stehtischen, man stellt sich kurz vor, zeigt sich von seiner besten Seite, betreibt das, um was es bei diesen Veranstaltungen ja eigentlich geht: "Networking".

Ágnes Cseh steuert auf eine Sitzbank im Innenhof der Neuen Universität zu, legt ihre Handtasche hinter sich ab und faltet die Beine zu einer Art Schneidersitz. Cseh ist gerade einmal 30 Jahre alt, hat einen Doktortitel in der Tasche und gewann 2016 den Klartext-Preis für Wissenschaftskommunikation der Klaus-Tschira-Stiftung. Sie gilt heute als eine der vielversprechendsten Nachwuchswissenschaftler auf ihrem Gebiet: der Mathematik.

Die Liebe dazu entdeckt Cseh in ihrem Geburtsort, der ungarischen Stadt Szolnok. "Bereits in der Grundschule hat mir das Fach immer viel Spaß gemacht." Schon mit 14 weiß sie: "Ich will Mathematikerin werden." Daran ändert sich auch nach dem Abitur nichts. Der Mathematik wegen zieht es Cseh nach Budapest, von dort ein paar Jahre später nach Berlin.

Eine Stadt, die es ihr angetan hat: "Ich mag die Vielfalt dort: Jeder Bezirk ist anders, als Ausländer fühlt man sich nirgends fremd." In ihre Heimat möchte Cseh daher vorerst nicht zurück, auch nicht nach Ende ihres Masterstudiums. Sie erhält ein Stipendium, promoviert - und sieht die Welt: Mumbai, Glasgow, USA. "Ich war eineinhalb Jahre nur unterwegs."

Fremde Kulturen, fremde Menschen. Kommen und gehen. Nur eines bleibt: Die Liebe zum Fach. "Ich mag die Klarheit, die Eindeutigkeit. In der Mathematik gibt es eben nur Richtig oder Falsch." Ob Logistik, Busfahrpläne, oder Fluchtwege: Viele Aspekte des menschlichen Lebens kämen heute nicht ohne mathematische Modelle aus. Für Cseh liegt gerade in diesem Bezug zur Wirklichkeit ein ganz besonderer Reiz.

Sie selbst beschäftigt sich vor allem mit einem Thema: dem "Problem der stabilen Ehe". "Wir möchten Menschen so miteinander verkuppeln, dass ihre Ehen die Zeit überdauern", schreibt Cseh selbst über ihre Forschung. Aber ganz so ist es dann irgendwie doch nicht, erklärt sie: "Es geht um Männer, Frauen und Partnerschaft. Aber das hat nichts mit der Partnerwahl zu tun." Vielleicht ein Beispiel? Man stelle sich zwei heterosexuelle Gruppen vor, auf der einen Seite Frauen, auf der anderen Seite Männer.

"Jeder Beteiligte stellt eine Liste seiner Partner-Präferenz auf: Der erste Mensch ist die bevorzugte Wahl, der zweite die zweitbeste Option und so weiter." Wenn jeder Mann der ersten Frau auf seiner Liste einen Antrag mache und jede Frau das beste Angebot annehme und alle anderen Angebote ausschlage, finde sich das beste Paar zusammen.

Für den Laien klingt das alles irgendwie nach Dating in modernen Zeiten. Für Cseh geht es jedoch um etwas anderes: das Grundkonzept der Stabilität. Ein Konzept, das sich vielfältig anwenden lässt: auf Spielertransfers im Profifußball, Organspenden, die Vermittlung von Universitäten und Studenten oder Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

"Das Ganze kommt seit über 60 Jahren bei der Einstellung von Assistenzärzten zum Einsatz." Allein in den USA würden heute jedes Jahr über 40.000 Assistenzärzte Krankenhäusern zugeordnet.

Ziel dieses Verfahrens ist nicht weniger als die Optimierung der Welt. "Ich glaube, dass die großen Regeln unseres Zusammenlebens mithilfe von Algorithmen aufgestellt werden sollten", sagt Cseh, schiebt aber schnell nach: "Das heißt natürlich nicht, dass der Mensch keine individuellen Entscheidungen mehr treffen darf."

Immer mehr Algorithmen, aus allen Nähten platzende Datenwolken, zunehmende Technologisierung des Alltags: Hat sie, die Mathematikerin, die mit ihrer Forschung auch ein Stück weit mitbastelt an dieser Welt von morgen, denn gar keine Bedenken?

"Nein", lächelt Cseh. "Vielleicht in 20 Jahren, aber heute nicht." Schließlich sei unser Leben schon jetzt wahnsinnig fremdbestimmt und effizient. "Das merken viele nur gar nicht." Vor der Spezies der Mathematiker müsse man ihrer Meinung nach ohnehin keine Angst haben. "Wir kümmern uns nur um unsere Beweise, nicht um Politik und Macht."

Wie gefährlich nahe die Politik der Wissenschaft dennoch kommen kann, bekam Cseh selbst zu spüren. Mittlerweile arbeitet die 30-Jährige wieder in ihrer Heimat, ist Postdoktorandin an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Vor zwei Wochen erhielt sie plötzlich eine E-Mail. Darin stand geschrieben, dass ihr Institut geschlossen werden müsse. Ein Erlass der Regierung Orban.

Zwar wurde diese Entscheidung kurze Zeit später wieder aufgehoben, dennoch sagt Cseh, gebe es immer wieder Tage, an denen sie sich frage: "Was mache ich eigentlich in diesem Land?" Die jüngsten Entwicklungen in ihrer Heimat machten ihr Sorgen, gibt sie offen zu. "Auch wenn ich das den Medien in Ungarn so nie erzählen würde."

Ihr Heimatland endgültig zu verlassen, das kommt für die Forscherin aber dennoch nicht infrage. Noch fühlt sie sich in ihrer wissenschaftlichen Freiheit nicht allzu sehr eingeschränkt. Sie gehe immer offen mit ihrer Forschung um, habe nichts zu verbergen. "Wenn ich hoffnungslos wäre, würde ich nicht in diesem Land bleiben", sagt Cseh. Und würden alle jungen Leute auswandern, dann könnte sich ja schließlich nie etwas zum Guten verändern. Cseh setzt vielmehr auf die Kraft der Naturwissenschaft: "Ich weiß, dass ein Beweis allein die Welt nicht verändert. Aber ich weiß, dass ich Leute dazu bringen kann, analytisch und kritisch zu denken."

Im Innenhof der Neuen Universität ist es mittlerweile ruhig geworden. Drinnen lauschen die Laureaten dem Vortag des Ausnahme-Mathematikers Leslie Lamport. Auch Cseh ist hier, um von Leuten wie Lamport zu lernen, neue Anregungen für ihre eigene Arbeit zu erhalten. Das Forum gebe ihr die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die einen ähnlichen Weg wie sie selbst gegangen seien.

Ihr persönlicher Weg folgt zumindest beruflich weiterhin der Suche nach der stabilen Partnerschaft. Und privat? Ob sie sich vorstellen kann, ihren künftigen Partner vielleicht selbst von einem Algorithmus berechnet bekommen? "Nein." Gefühle, sagt Cseh, ließen sich nicht optimieren. "Kein Mensch, kein Algorithmus, kein Gesetz sollte einen zwingen, seine Zeit mit einem zugewiesenen Menschen zu verbringen."