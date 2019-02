Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg um Nobelpreisträger Prof. Harald zur Hausen haben eine bisher unbekannte Klasse von Erregern gefunden. Sie kommen in Kuhmilch und Rindfleisch vor und können das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Möglicherweise steigern diese BMMFs (benannt nach ihrem Vorkommen: "Bovine Milk and Meat Factors") auch die Gefährdung für andere Krebsarten wie Brustkrebs sowie für chronische Erkrankungen. Zur Hausen erforscht seit 50 Jahren den Zusammenhang zwischen Viren und Krebs. Für Gebärmutterhalskrebs konnte er zwei Virentypen identifizieren und eine Impfung entwickeln. Dafür erhielt er 2008 den Nobelpreis für Medizin. Auch für den neu entdeckten Erreger wäre das wohl in Zukunft möglich.

> Wie war die Ausgangslage? Die meisten Viren können sich nur in ganz speziellen Zellen eines "Wirts" vermehren. Sie können aber auch Zellen anderer Arten infizieren und diese langfristig bösartig entarten lassen. Für Darmkrebs ist beispielsweise bekannt, dass er in engem Zusammenhang mit dem Verzehr von Milch- und Fleischprodukten steht. In Ländern mit einem hohen Verzehr dieser Produkte (USA, Europa, Australien) ist Darmkrebs viel verbreiteter als in Ländern, in denen kein Rindfleisch verzehrt wird wie in Bolivien; dort isst man Zebus. In Japan und Korea steht die steigende Darmkrebsrate in Zusammenhang mit dem Anstieg von Fleischimporten und der Fleischproduktion seit etwa 1965. Ähnliches gilt für Brustkrebs. Menschen mit einer Laktoseintoleranz beispielsweise haben seltener Brustkrebs.

> Wie haben die Forscher nach dem Erreger gesucht? Die Wissenschaftler haben Blutseren von Hunderten europäischer Milchkühe untersucht und daraus das Erbgut, die DNA, sequenziert. Zusätzlich haben sie Milch und Milchprodukte aus dem Supermarkt sowie Hunderte Blutproben von gesunden Menschen und von Darmkrebs-Patienten analysiert.

> Was ist das Besondere an diesem Erreger? Zunächst nahmen die Forscher an, dass es sich um einen Virus handelt. Doch sie fanden eine ringförmige DNA, die große Ähnlichkeit mit bestimmten bakteriellen Plasmiden aufweist, also kleine ringförmige DNA-Moleküle, wie sie in Bakterien vorkommen. Alle BMMFs haben ein Gen, das sie für ihre eigene Vervielfältigung brauchen, sie können also ihre eigene DNA vermehren. Was diese Erreger sind, wissen die Forscher noch nicht genau. "Das ist eine komplett neue Klasse von Erregern, weder Virus noch Bakterium. Es war wirklich Detektivarbeit", erklärte Prof. Ethel-Michele de Villiers. Weil sie mit den Plasmiden verwandt sind, haben die Wissenschaftler der neuen Erregerart den Namen "Plasmidome" gegeben.

> Wie kann sich der Mensch infizieren? Das Immunsystem des Menschen ist erst nach etwa einem Jahr ausgereift. Deshalb vermuten die Forscher, dass sich Säuglinge nach der Stillphase, also beim Zufüttern mit Kuhmilch infizieren können. Das Rind selbst bekommt keinen Krebs durch die BMMFs, es gibt die Erreger nur weiter.

> Wo lässt sich der Erreger bei Darmkrebs nachweisen? Im Dickdarm haben die Wissenschaftler Infektionen in der unter der Schleimhaut gelegenen Bindegewebsschicht nachgewiesen. Hauptsächlich in den Makrophagen, wo Entzündungen entstehen können, wurden BMMFs gefunden. Diese Erreger können im Gewebe viele Monate überdauern.

> Welche Auswirkungen hat eine Infektion mit BMMFs auf die Zellen? In dem infizierten Gewebe konnte eine erhöhte Konzentration reaktiver Sauerstoffverbindungen nachgewiesen werden; das ist ein typisches Merkmal für Entzündungen. Wo viele BMMFs sind, sind auch viel freie Radikale. Diese begünstigen auch Erbgutveränderungen, vor allem in sich schnell teilenden Zellen, wie sie im Darmgewebe vorliegen. BMMFs lassen also auf eine indirekte Art Krebszellen entstehen, sie sind "indirekt karzinogen".

> Was bedeutet das? Unter "indirekt karzinogen" versteht man Krankheitserreger, die nicht selbst in der Krebszelle zu finden sind, sondern eine Umgebung schaffen, in der Krebs entstehen kann. Meist sind das Entzündungen, wie bei einer chronischen Infektion mit Hepatitis-C-Viren und Leberkrebs.

> Kann man vorbeugen? Harald zur Hausen und seine Kollegen gehen davon aus, dass sich Babys in den ersten zwölf Lebensmonaten infizieren. Ab etwa einem Jahr ist das Immunsystem ausgereift und kann dann viele Erreger abwehren.

> Welche Bedeutung hat dabei das Stillen? Mütter, die über sechs Monate hinaus ihr Baby stillen, schützen den Säugling so vor vielen Krankheitskeimen, etwa vor Noroviren, Rotaviren, dem HI-Virus. Ursache sind drei Zuckerverbindungen, die in der Kuhmilch, aber auch in der Milch anderer Tiere, fehlen. Diese Zuckerverbindungen verhindern, dass die Erreger an bestimmte Stellen der Zelloberfläche andocken und so ins Zellinnere gelangen. Auch für die Mutter hat das Stillen Vorteile; Studien aus den USA zeigen, dass Stillen das Brustkrebsrisiko für eine Frau senkt. Frauen, die viele Kinder geboren und gestillt haben, seien auch vor Darm- und Lungenkrebs besser geschützt, so die Wissenschaftler.

> Kann man diese Zuckerverbindungen in der Muttermilch ersetzen? Ja, sie werden teilweise dem Milchpulver für Babynahrung beigesetzt. Ob diese Verbindungen auch eine Infektion mit BMMFs verhindern, wissen die Forscher noch nicht sicher.

> Darf man überhaupt noch Rindfleisch und Milchprodukte zu sich nehmen? "Essen Sie munter weiter Rindfleisch und Milch, Sie sind ohnehin alle infiziert. Und sie haben auch sicher alle schon Antikörper entwickelt", erklärte Prof. Harald zur Hausen gelassen.

> Gibt es eine Impfung? Die Wissenschaftler halten es für denkbar, Rinder zu impfen und so die Übertragung von BMMFs auf den Menschen zu verhindern. Vorstellbar sei auch eine Schutzimpfung für Babys, beides ist aber noch Zukunftsmusik.

> Sind die BMMFs auch für andere Krebsarten verantwortlich? Möglicherweise sind sie auch an Brustkrebs und Prostatakrebs beteiligt; das wollen die Forscher noch weiter untersuchen.

> Wie kann ich Darmkrebs vorbeugen? Das ist recht einfach und lange bekannt: kein Übergewicht, viel Bewegung, Obst, Gemüse und Ballaststoffe essen. Zur Hausen empfiehlt auch eine Darmspiegelung, besonders bei Menschen, die familiär vorbelastet sind. "Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Ihr persönliches Risikoprofil", so der Mediziner.