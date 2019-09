Von Heiko P. Wacker

Kommt die Rede auf die Habsburger, denkt man an Wien, an den Stephansdom, an jene besondere Doppelmonarchie, die "K.u.K". Doch lange, bevor die Dynastie in Österreich Macht und Pracht entfaltete, war Speyer ein Ankerpunkt, der Stammvater des Hauses fand 1291 in der Kathedrale am Rhein seine letzte Ruhestätte. Seinen 800. Geburtstag nahm das vierte wissenschaftliche Symposium der "Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer" zum Anlass, um sich mit König Rudolf I. und dem Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter zu befassen. Kürzlich erschien der Tagungsband.

Als Rudolf 1273 gewählt wurde, war dies ein beachtenswerter Vorgang, auch ein vorläufiger Höhepunkt in der Karriere des "kleinen Grafen" aus einem Geschlecht im Aargau, das seinen Namen der Habsburg, einer Höhenburg in der Nähe von Brugg, verdankt. Seine Wahl beendete das Interregnum, die "schreckliche, die kaiserlose Zeit", die seit der Absetzung Kaiser Friedrichs II. 1245 andauerte, wobei man die Jahrzehnte, in denen die Fürsten des Reichs Verantwortung zu übernehmen gezwungen waren, inzwischen differenzierter bewertet.

Unstrittig ist, dass die Wahl des Habsburgers, der sich gegen seinen größten Gegner, Ottokar von Böhmen, durchzusetzen vermochte, eine so mutige wie wegweisende Entscheidung war. Rudolf konnte bald sein Geschick beweisen, in Österreich schuf er seiner Familie eine neue Heimat, wobei ihm schon zu Lebzeiten positive Prädikate beigegeben wurden. Ein König zum Anfassen, ganz anders als diese unnahbaren Staufer sei er gewesen, tapfer und dennoch verschlagen. Viele Anekdoten machen aus Rudolf einen facettenreichen Herrscher.

Auch die Umstände seines Todes sind in den Fundus historischer Erzählungen eingegangen: In Germersheim sei ihm von den Ärzten sein naher Tod verkündet worden, weshalb er nach Speyer geritten sei, um dort sein Leben zu beschließen. So mag es gewesen sein, vielleicht auch strebte er nur einen Wechsel in bessere Luft an. Und ob er per Pferd oder Schiff nach Speyer kam, auch das ist unklar - doch im 18. und 19. Jahrhundert hatte man Freude an der Darstellung des "Todesrittes", wie er heroisch verklärt wurde. Auch im Speyerer Dom findet sich ein entsprechendes Relief, das den gebeugt auf seinem Pferd sitzenden Herrscher zeigt, der sein letztes Ziel vor Augen hat. Die Grablege der Salier wurde durch Rudolfs Entscheidung zur transdynastischen Reichsgrablege: Ob nun zufällig oder nicht, schon für die Zeitgenossen war der Dom in Speyer die passende Ruhestätte für einen echten König.

Ruhestätte im Speyerer Dom

Gründe, sich im Rahmen eines Symposiums mit dem ersten Habsburger auf dem Königsthron zu befassen, gibt es genug, zumal Speyer lange nach dem 13. Jahrhundert nicht vergessen war. Zwar verlagerten sich die Schwerpunkte in den Südosten des Reichs - Rudolf ebnete seinen Söhnen schon 1281/1282 den Weg, und ermöglichte ihnen den Aufstieg zu Herzögen von Österreich und Steiermark - doch verband auch noch Kaiser Maximilian I. seine Idee des Heiligen Reichs mit dem Speyerer Dom, für den er ein einzigartiges Herrschermonument in Auftrag gab. Leider wurden in einem anderen Beitrag zu den "Habsburgern im Museum" mehrfach Maximilians Geburts- und Todesjahr verwechselt.

Maximilians Herrschermonument wird im Tagungsband ebenso thematisiert wie Rudolfs monumentales Grabdenkmal, das einen majestätischen Herrscher zeigt. Dass die zeitgenössische Darstellung mit Krone, Zepter, Reichsapfel, Adler- und Löwenwappen lebensecht sei, das wurde nie in Zweifel gezogen, wobei sich auch um die Entstehung des Kunstwerks - typisch Rudolf - Geschichten ranken, sei doch eine erste Platte vom Künstler verworfen worden, als er das gealterte Gesicht des Königs gesehen habe.

Doch spätestens seit dem Symposium im April 2018 wird die in der Vergangenheit restaurierte Arbeit kritisch gesehen: Kopf, Gesicht und Insignien wurden immer wieder verändert - und so stellt sich die Frage, wie "habsburgisch-gebo-gen" des Königs Nase in Wirklichkeit war. Die gesicherte Existenz eines "lebensech-ten Portraits" wird zu Recht angezweifelt, das Grabdenkmal soll einer neuen, materialtechnischen Untersuchung unter-zogen werden, auch dies ist ein Verdienst des Symposiums, zu dem sich Kenner der Materie aus Österreich, der Schweiz und Deutschland einfanden.

Bernd Schneidmüller, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg, hat die Vorträge nun in einem von ihm herausgegebenen Band versammelt, der sich auf über 500 Seiten mit Rudolf und dem Aufstieg seines Hauses in die Beletage europäischen Adels befasst, aber auch Blicke weit über die Grenzen Europas hinaus wirft.

Dabei besticht der immerhin 80 Euro kostende Band, der gut 20 Beiträge vereint, mit seiner thematischen Vielfalt, aber auch mit seinen ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Inhalten, die ein frisches, ein facettenreiches Bild des Habsburgers zeichnen, der selbst mit der Wahl seiner Grablege Politik zu gestalten vermochte.

Auch sein Nachfolger, König Adolf, und Rudolfs eigener Sohn, König Albrecht I., sollten später noch ihre letzte Ruhestätte in Speyer finden. Rudolf begründete eine, wenn auch letzte, Periode von Herrscherbeisetzungen. Zu Ende ging diese Tradition mit König Ruprecht von der Pfalz, der Wittelsbacher zog es trotz enger Verbindungen zu Speyer vor, in der Heidelberger Heiliggeist-Kirche eine eigene dynastische Grablege zu begründen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Info: Bernd Schneidmüller (Hg.): "König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter". Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 2019. 512 S., 57 Schwarz-weiß-Abbildungen; 79,95 Euro.