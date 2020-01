Von Heribert Vogt

Heidelberg. In den nahezu unendlichen Weiten des Kosmos Mensch ist die neue Ausgabe des Forschungsmagazins "Ruperto Carola" der Universität Heidelberg unterwegs. Unter dem umfassenden Motto "Kultur & Natur" – ein sehr weites Feld – reichen die vielfältigen Themen von der problematischen Genschere bis zum spektakulären Pompeji, vom viel diskutierten menschengeprägten Anthropozän bis hin zu lernenden Maschinen.

Es handelt sich um die 15. Ausgabe des Heftes nach dem fundamentalen Relaunch 2012 und somit um ein kleines Jubiläum. Das aktuelle aufwendige Konzept wirkt einerseits oft starr, mitunter gespreizt und gekünstelt; auch erscheint es bisweilen nur schwer nachvollziehbar. Andererseits erlaubt das mit einem Design-Preis gewürdigte Layout eine ausgefeilte, teils raffinierte graphische Linie und nicht zuletzt die Beteiligung zahlreicher Disziplinen der Volluniversität. Es ist sicher nicht leicht, ein Heft dieses Niveaus stets aufs Neue mit Leben zu erfüllen und ein größeres Publikum zu erreichen.

Mensch und Maschine

Aber mit der aktuellen Ausgabe ist ein spannendes Heft gelungen, und zwar, was Inhalt wie Illustration betrifft. In der gegenwärtigen Umweltkrise eröffnet das Motto "Kultur & Natur" ein ganzes Panorama von Themen am beschleunigten Puls der Zeit. Auf das Editorial von Rektor Bernhard Eitel folgt die Rubrik "Experten im Gespräch".

In diesem Fall diskutieren die Medizinethikerin Eva Winkler und der Umweltphysiker Kurt Roth unter dem Titel "Die Kurve kriegen. Natur und / versus Kultur" über kreative Gestaltungsprozesse und die Instrumentalisierung von Natur sowie über die Frage, ob der Mensch in der Gestaltung von Prozessen gefährlichen Entwicklungen entgegenwirken kann. Kernzitate werden in Megaschrift hervorgehoben. Roth: "Wir können nicht entscheiden, in welche Richtung sich menschliche Kulturen entwickeln." Winkler: "Die junge Generation, die nun auf die Straße geht, hat ein starkes Verantwortungsgefühl für die Zukunft und eine Reflexionsebene, die ich in diesem Alter nicht hatte. Das macht Hoffnung!"

Unter der Überschrift "Der Mensch als geologische Kraft. Das Zeitalter des Anthropozäns" greifen Olaf Bubenzer, Hans Gebhardt und Frank Keppler in die zugehörige breite Debatte ein. Einleitend heißt es: "Leben wir in einem neuen, vom Menschen bestimmten Erdzeitalter? Diese Frage wird intensiv und kontrovers innerhalb und außerhalb der Geowissenschaften diskutiert." Hinzugefügt wird: "An der Universität Heidelberg spielen Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen in Forschungsprojekten und auch in der Lehre eine zunehmende Rolle." Schließlich geht es um die Frage, "ob und wie wir langfristig auf der Erde leben können, einer Erde, auf der schon in wenigen Jahrzehnten zehn Milliarden Menschen leben werden".

Dann kommen konkretere Themen. In dem Beitrag "Offenbarungen vom Grund des Meeres. Die Bücher der Erdgeschichte" von Jörg Pross und Oliver Friedrich wird die Frage aufgeworfen, wie Klima- und Umweltveränderungen die soziokulturelle Entwicklung in den frühen Phasen der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben. Diesen Dingen gehen Heidelberger Geowissenschaftler im Ägäischen Meer "auf den Grund": Auf zwei internationalen Expeditionen mit dem deutschen Forschungsschiff "Meteor" bohren sie bei archäologischen Ausgrabungsstätten Sedimentkerne aus dem Meeresboden, die in Heidelberg analysiert werden. Diese Ablagerungen sind quasi Bücher der erdgeschichtlichen Vergangenheit, in denen die Umwelt- und Klimageschichte der vergangenen Jahrtausende gespeichert ist."

Die Geografinnen Nicole E. Aesch-bach und Kathrin Foshag verweisen in "Zusammen wir-ken. Die große Transformation" auf den "Erdüberlastungstag", der 2019 im globalen Schnitt auf den 29. Juli, in Deutschland sogar auf den 3. Mai fiel: Die Menschheit beansprucht zurzeit die Ressourcen von 1,75 Erden, sodass unser Planet weltweit unter Druck geraten ist. Anja D. Senz steuert den Artikel "Dicke Luft. China im Umweltstress" bei, Christiane Brosius widmet sich in "Nach der Katastrophe. Warum Kulturerbe dokumentiert werden muss", den Folgen des großen Erdbebens 2015 in Nepal.

Die folgenden Artikel bieten dann zukunftsträchtige, allerdings auch zweischneidige Forschungsgebiete im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. In "Werkzeug Genschere. Präzise Schnitte ins Erbgut" führt Michael Boutros aus: "Wie kaum eine andere Technik haben molekularbiologische Instrumente wie die "Genschere" CRISPR/Cas und verwandte Methoden zur Geneditierung die Lebenswissenschaften verändert." Sie eröffnen viele Anwendungsmöglichkeiten, auch beim Menschen.

Johannes Schemmel legt in "Vorbild Natur. Wie Maschinen das Lernen lernen" dar: "Eine der herausragendsten Leistungen des menschlichen Gehirns ist seine Lernfähigkeit. Das Ziel des ‚neuromorphen Rechnens" ist es, diese fundamentale Hirnfunktion auf Maschinen zu übertragen." Und Kerstin Göpfrich, Ilia Patzman sowie Joachim P. Spatz führen in ihrem Beitrag "Aus dem Baukasten der molekularen Ingenieure. Auf dem Weg zur synthetischen Zelle" erläuternd aus: "Die synthetische Biologie will lebensähnliche Materialsysteme auf der Basis ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien kreieren. Was verwegen klingt, ist dank neuer Techniken in den Bereich des Möglichen gerückt."

Die abschließenden kulturgeschichtlichen Fa-cetten des Magazins beginnen mit einer historischen Katastrophe: Polly Lohmann steuert das Thema "Schutzlos ausgeliefert. Kultur und Natur in Pompeji" bei. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. bereitete dem Leben in der römischen Kleinstadt ein jähes Ende – mit all ihrer Pracht, die allerdings rund 2000 Jahre später konserviert besichtigt werden kann.

Aufmerksamkeit heischend sind auch Ernst Pernickas interessante Ausführungen "Informationen aus der Bronzezeit. Die Kriminaltechnik der Archäologie". Dazu heißt es einleitend: "Nach der Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra entwickelte sich ein jahrelanger Krimi um die Frage nach der Echtheit dieses spektakulären archäologischen Funds. Dass es sich bei der Scheibe um keine Fälschung handelt, sondern tatsächlich um die aus der Bronzezeit stammende älteste konkrete Darstellung kosmischer Phänomene, konnte mithilfe archäometrischer Analysetechniken nachgewiesen werden."

Insgesamt bilden die 16 Beiträge von 23 Wissenschaftlern ein markantes Spek-trum von Forschungsthemen an der Universität Heidelberg, das immer wieder auch den Nerv der Zeit trifft. Die "Ruperto Carola" erscheint zweimal jährlich in deutscher Sprache mit englischsprachigen Zusammenfassungen.

Info: www.uni-heidelberg.de/ruperto-carola