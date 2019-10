ine Banderole mit der Aufschrift "#ohneFolie - Wir wollen auf Plastik verzichten. Schluss mit der Folie! ullstein - Der Umwelt zuliebe!". Papierverbrauch, Druck, Einschweißfolien: In der Buchbranche besteht in Sachen Klimaschutz noch jede Menge Nachholbedarf. Doch viele Verlage beginnen umzudenken. Foto: dpa

Ein Mitarbeiter schneidet an einer Rolle Wellpappe auf dem Gelände des Papierherstellers Schoellershammer Reste ab. Papierverbrauch, Druck, Einschweißfolien: In der Buchbranche besteht in Sachen Klimaschutz noch jede Menge Nachholbedarf. Doch viele Verlage beginnen umzudenken. Foto: dpa