Von Caroline Schmüser

Heidelberg. Freunde und Familie treffen ist in Zeiten des Coronavirus und sozialer Isolation nicht mehr möglich. Zum Glück leben wir aber im 21. Jahrhundert: Wer den Film- oder Spieleabend mit seinen Freunden vermisst, kann auf virtuelle Räume zurückgreifen. Die RNZ stellt euch fünf Online-Plattformen zum Zeitvertreib mit Freunden vor.

> Skribbl.io

"Offline" ist das Spiel als "Montagsmaler" bekannt. Das Konzept: Ein Spieler malt einen Begriff und die anderen müssen erraten, was er aufs Blatt bringt – im Fall von Skribbl.io eben auf den Bildschirm. Auf Skribbl.io könnt ihr ohne Anmeldung einen virtuellen Raum erschaffen. Durch einen zugeteilten Link ladet ihr nun Freunde ein und schon geht’s los. Je mehr Spieler den gesuchten Begriff erraten, desto mehr Punkte gibt es für den Zeichner. Die Spieler hingegen bekommen mehr Punkte, wenn möglichst wenige der Mitratenden ebenfalls richtig liegen. Besonders lustig wird es, wenn ihr euch zusätzlich per Videokonferenz vernetzt. Das Spiel ist kostenlos.

> Netflix Party

Zum gemeinschaftlichen Netflixen müsst ihr nicht zusammen auf einer Couch chillen. Der Chrome Browser bietet eine kostenlose Erweiterung, mit der ihr euch ganz einfach online zum Filmabend oder Serienmarathon verabreden könnt: "Netflix Party". Ihr entscheidet dabei, welche Show des Streaming-Dienstes Netflix ihr gucken wollt. Das Programm synchronisiert die Videowiedergabe der Teilnehmer. In einem Gruppenchat könnt ihr euch dann austauschen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn alle ein Netflix-Abo haben.

> Siedler von Catan

Das beliebte Strategiespiel "Siedler von Catan" gewann 1995 den Preis "Spiel des Jahres". Seitdem ist es in vielen deutschen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Dank "Catan Universe" kann man nun mit seinen Freunden nicht nur am Wohnzimmertisch, sondern auch im Browser um die Herrschaft über Catan zocken. Kostenlos, ohne Anmeldung oder Download.

> Never Have I Ever

"Never have I ever" (Zu Deutsch: "Ich hab‘ noch nie") ist als Party-Trinkspiel bekannt. Das Konzept ähnelt "Wahrheit oder Pflicht" – nur ohne Pflicht. In der kostenlosen Online-Variante werden per Zufall verschiedene Szenarien ausgespielt. Ihr müsst mit "Ja" oder "Nein" beantworten, ob ihr diese schon erlebt habt. Die Antworten bleiben anonym. Dabei können bis zu 15 Freunde mitmachen. Und es gibt verschiedene Versionen: von jugendfrei bis "erwachsenentauglich".

> Quizduell

Die Schule fällt aus, die Uni hat zu. Wer sein Hirn auf Trab halten will, sollte das "Quizduell" ausprobieren. So funktioniert es: Ihr ladet die Gratis-App über den App Store oder Google Play auf euer Smartphone, alternativ könnt ihr die Browser-Version nutzen. Dann fordert ihr einen Freund zum Duell heraus. Ihr beantwortet Fragen in verschiedenen Kategorien wie "Die 2000er", "Kinofilme" oder "Computerspiele". Gewonnen hat, wie soll es anders sein, wer die meisten Fragen richtig beantwortet.