Von Miriam Bandar

Wiesbaden. Karsten und Katharina aus einer Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet bilden zehn Prozent der Beziehungen in Deutschland ab. Sie hat Philosophie studiert und arbeitet bei einer Nicht-Regierungsorganisation, er hat einen eigenen Handwerksbetrieb. Dass sie Abitur und Uni-Abschluss und er "nur" einen Realschulabschluss und eine Ausbildung hat, spiele im Alltag keine Rolle, sind sie sich einig. Beide sind kulturell interessiert, gemeinsam besuchen sie Konzerte. "Ins Theater gehe ich dann lieber mit Freundinnen", erzählt sie. Beim Fußball blieben dann die Männer unter sich.

Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hat das Klischee des Chefs, der am liebsten seine Sekretärin heiratet, in Deutschland ausgedient. Bei der deutlichen Mehrheit der Paare in Deutschland (63 Prozent) haben 2017 beide Partner einen ähnlichen Bildungsstand. Bei 10 Prozent aller gemischtgeschlechtlichen Paare hat die Frau einen höheren Abschluss. Zu Beginn der Erhebung 1996 waren das nur 6,5 Prozent. Dass der Mann höher qualifiziert ist, kommt in 27 Prozent der Beziehungen vor.

In der Statistik kämen alle Altersstufen vor, sagte Statistiker Matthias Keller. Ein Trend lasse sich am ehesten bei den nicht verheirateten Paaren ablesen, weil diese im Schnitt jünger seien: Dort sind bereits 15 Prozent der Frauen besser qualifiziert als ihr Partner und 65 Prozent aller Paare gleich gebildet. Dass Frauen in der Bildung aufholen und Männer teils überflügeln, zeigen aus Expertensicht seit Jahren viele Erhebungen.

"Die Ressource gebildeter Mann wird knapper", sagt die Psychologin Lisa Fischbach. Sie leitet bei einer Online-Partnersuche den Bereich Forschung und Matchmaking. Demgegenüber stehe ein neues Selbstbewusstsein der Frauen, was deren Ansprüche an ihre potenziellen Partner in den letzten Jahren deutlich stärker wachsen ließ als die der Männer. "Frauen wünschen sich als Idealbild des Partners den Alpha-Softie", sagt Fischbach. Also weiterhin den gebildeten Versorgertyp mit Status, der gut aussieht und ein leidenschaftlicher Liebhaber ist - mit dem man aber auch tiefgreifende Gespräche führen kann und der empathisch auf Bedürfnisse eingeht. Dieses ausgefeilte Modell sei aber selten.

Insgesamt gleichen sich die Kriterien bei den Geschlechtern Fischbach zufolge aber immer mehr an - auch wenn Frauen tendenziell immer noch der Status wichtiger ist und Männern das Aussehen. "Der Unterschied ist aber nicht mehr so groß wie noch vor wenigen Jahren."

Einen Umbruch sieht auch die Sozialpsychologin Professor Petia Genkova von der Hochschule Osnabrück - aber unter Vorbehalt. Ähnlichkeiten seien bei der Partnerwahl immer gewünschter. Ist das Paar aber mal zusammen und vielleicht das erste Kind da, wähle die Frau meist flexible Arbeitszeiten und komme mit ihrer Karriere nicht weiter.

Laut der aktuellen Statistik arbeitet bei 12 Prozent der Paare, bei denen die Frau die höhere Bildung hat, nur der Mann. Auch wenn beide einen Uni-Abschluss haben, arbeite die Frau meist entweder in einem niedriger bezahlten Sektor oder bekomme nach mehreren Jahren weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen, so die Professorin. Wer das Geld hat, habe mehr Macht, auch in einer Partnerschaft - die Ausbildung sei dann gar nicht mehr so wichtig.