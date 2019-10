MAN will ab nächstem Jahr serienmäßig Elektro-Stadtbusse auf den Markt bringen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Traton-Chef Andreas Renschler sagte in Södertälje bei Stockholm: «In den nächsten zehn bis 15 Jahren könnte jeder dritte Lkw und Bus unserer Marken mit alternativen Antrieben fahren - die meisten davon voll elektrisch.» Allerdings müsse dafür die entsprechende Infrastruktur vorhanden sein, sagte Renschler.

Die Gruppe entwickle einen gemeinsamen elektrischen Antriebsstrang, der 2020 in den E-Stadtbussen eingesetzt werde, sagte Traton-Entwicklungschef Christian Levin. Bis 2025 wolle Traton jeweils eine Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung für Elektromobilität und für Digitalisierung investieren. In der Gruppe sei Scania der Innovationsführer für nachhaltige Transportlösungen. «Unser Ziel ist es, führender Hersteller von E-Lkw und E-Bussen zu werden», sagte Renschler.

Aktuell bremsten sowohl die mangelnde Ladeinfrastruktur als auch die hohen Anschaffungs- und Betriebskosten für batterieelektrische Fahrzeuge die Nachfrage. Bei den Kosten dürften batteriebetriebene Lastwagen im Verteilerverkehr und Stadtbusse mittelfristig mit Dieselfahrzeugen gleichziehen.

Die Politik sollte Kaufprämien zahlen und «einen europäischen Masterplan für Ladeinfrastrukturen» schaffen, sagte Renschler. In Brasilien habe der Bierkonzern Ambev bei Volkswagen Caminhoes 1600 E-Lastwagen bestellt, die Auslieferung beginne nächstes Jahr. MAN habe schon 150 elektrische Transporter verkauft.