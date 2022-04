Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax gab um 0,80 Prozent auf 31.190,29 Punkte nach, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,3 Prozent an Wert.

"Die Turbulenzen an den Märkten setzen sich fort, ausgelöst durch weitere Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell", schrieben die Experten der ING-Bank am Morgen. Die Börsen in New York waren am Vorabend weiter abgerutscht, nachdem Powell von einem großen Zinsschritt gesprochen hatte. Zur Bekämpfung der hohen Inflation erwägt die US-Notenbank im Mai eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte.