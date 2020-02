Die Anleger orientierten sich vor allem an den sehr starken Kursgewinnen an Chinas Aktienbörse. Die US-Börsen blieben feiertagsbedingt geschlossen. Ermutigt haben dürfte die Investoren, dass die chinesische Notenbank entschlossen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vorgeht. So wurde an diesem Montag neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken Chinas ausgegeben.