VW Transporter in der Montage im Volkswagen-Werk: Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist derzeit widersprüchlich und labil. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Klare Signale für Wachstum." So überschreibt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) das Ergebnis seiner traditionellen Umfrage unter deutschen Wirtschaftsverbänden kurz vor dem Jahreswechsel. Von einem "sehr zuversichtlichen" Blick auf das kommende Jahr ist da die Rede, von einem "außerordentlich optimistischen Erwartungsumfeld". Nur sechs von 48 Verbänden hätten eine schlechtere Geschäftslage als vor Jahresfrist beklagt, während knapp der Hälfte berichtete, es sei besser geworden. Weit weniger positiv fällt das neue Mittelstandsbarometer der Förderbank KfW aus. Rapide abgekühlt hat sich das mittelständische Geschäftsklima danach. Die neues Virusvariante Omikron habe das Konjunkturbild zuletzt weiter verdüstert.

Unbestreitbar ist: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist widersprüchlich und labil. Praktisch alle ernst zu nehmenden Experten haben ihre Wachstumsprognose zuletzt, teils deutlich, zurückgenommen. Das gilt auch für renommierte Institutionen wie den Rat der "Wirtschaftsweisen", der die Regierung berät. In der Überschrift des IW fehlt auf jedenfalls der Hinweis darauf, dass die Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie unter dem wachsenden Einfluss der ansteckenderen Omikron-Virusvariante gerade in den letzten Tagen massiv zugenommen haben. Sie enthält auch keinen Hinweis darauf, dass die Inflationssorgen zunehmend auf ein dauerhaftes Problem hinweisen – und nicht auf kurzzeitiges, das schon im kommenden Jahr wieder abnehmen dürfte.

Bedacht werden muss auch hier, auf welchen Vergleichsrahmen sich die aktuellen Befragungen beziehen. Gemessen an der Lage vor einem Jahr, mitten in einem harten Corona-Lockdown, fallen die aktuellen Lagebewertungen – nicht weiter verwunderlich – relativ positiv aus. "Die Stimmungslage ist in fast der Hälfte der Verbände in Deutschland zum Jahreswechsel 2021/2022 besser als vor einem Jahr – trotz der erneuten Infektionswelle und der Produktionsstörungen infolge fehlender Vorleistungen." Nicht nur habe sich für die meisten Branchen die Lage teils deutlich gebessert. In Verbindung damit werde auch die Investitionsschwäche 2022 überwunden und die Beschäftigungsaussichten besserten sich, wenn auch moderater als noch vor einigen Monaten erwartet, hieß es beim IW.

Schaut man etwas tiefer in die Ergebnisse der Umfrage, ergibt sich ein gemischteres Bild. Da heißt es dann doch lapidar, das aktuelle Wirtschaftsumfeld sei von den seit Oktober wieder ansteigenden COVID-19-Infektionen, den Risiken durch weitere Virusvarianten sowie durch die Verunsicherungen über die politischen Reaktionen geprägt. Hinzu kämen andauernde Störungen der Produktionsprozesse infolge fehlender Zulieferungen, was einer der Hauptgründe für die über den Verlauf dieses Jahres andauernde Industrierezession sei. Nur ein Viertel der befragten Unternehmen aus allen Branchen könnten ungestört produzieren – in der Industrie nur weniger als ein Fünftel. Bei der Hälfte aller Unternehmen belaufen sich die Ausfälle in der Produktion wegen fehlender Vorleistungen und Logistik-Problemen auf über fünf Prozent.

Es sind daher vor allem einige industrielle Bereiche, in denen die Lage zum Jahreswechsel 2021/22 relativ schlecht eingeschätzt wird. Doch die Lage ist das eine, die Erwartungen das andere. Und für letztere ergibt sich aus der Umfrage: breiter Optimismus. "Keiner der vom IW aktuell befragten Wirtschaftsverbände erwartet für das kommende Jahr einen Produktions- oder Geschäftsrückgang. Das stellt ein außerordentliches Erwartungsumfeld für die deutsche Konjunktur dar", so die IW-Experten.

39 der befragten 48 Verbände rechneten mit Zuwächsen. Bei einer Umfrage unter Unternehmen im November äußerten fast die Hälfte die Erwartung, ihr Geschäft werde 2022 anziehen. Nicht ganz so gut wie in Teilen der industriellen Produktion sieht es im Dienstleistungsbereich aus. Nach wie vor trübe ist die Stimmung in den besonders von der Pandemie getroffenen Bereichen – etwa in Teilen des Handels und dem Gastgewerbe.

Was die Investitionen angeht, so deutet die IW-Umfrage auf einen durchgreifenden Anstieg im neuen Jahr hin. Die Hälfte der befragten Verbände rechneten mit höheren Investitionen in ihrem Bereich gegenüber dem Vorjahr. Von einem "aufkommenden Investitionsoptimismus" berichten die Experten. Während das Bild in der Industrie gemischt ausfällt, sieht es am Bau und bei Dienstleistungen durchweg günstig aus. Nicht eindeutig ist das, was man in den Branchen zur Beschäftigungsentwicklung hört. 21 der befragten 48 Verbände, also knapp die Hälfte, sehen eine Aufwärtsentwicklung – darunter viele Industriesparten. Es gibt aber auch etliche, in denen ein Abbau auf der Agenda steht. Ungeachtet dessen werden in Teilen der Industrie, des Handwerks und der Bauwirtschaft händeringend Fachkräfte gesucht.

Im KfW-Mittelstandsbarometer dominieren die Grau-Töne. Omikron treibe den kleinen und mittleren Firmen zusätzliche Sorgenfalten auf die Stirn, hieß es dort. Beide Geschäftsklimakomponenten hätten zuletzt deutlich nachgegeben: die Beurteilungen der Lage sowie der Aussichten. Mit Blick auf das Stimmungstief vor einem Jahr spricht die Förderbank von einem "Déjà-vu zum vergangenen Jahreswechsel". Auch die Großunternehmen seien zuletzt mit in den Abwärtsstrudel geraten.