Von Matthias Kros

Zürich/Mannheim. Wer sein Elektroauto auflädt, muss dafür oft noch lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das soll sich in Zukunft ändern. Der Schweizer Industriekonzern ABB, dessen Deutschland-Sitz in Mannheim ist, bringt eine neue Ladestation für Elektroautos auf den Markt, die Ladevorgänge im Rekordtempo ermöglichen soll. Das neue Produkt "Terra 360" leiste 360 Kilowatt und könne alle geeigneten E-Autos innerhalb von höchstens 15 Minuten vollständig aufladen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für eine Reichweite von 100 Kilometern sei künftig nur noch ein Tankstopp von drei Minuten nötig.

Der Straßenverkehr sei für fast ein Fünftel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, wird Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer bei ABB, in der Mitteilung zitiert. Elektromobilität sei "dabei entscheidend für das Erreichen der Pariser Klimaziele".

ABB reklamiert dabei nun den Titel "schnellste Ladesäule der Welt" für sich. Mit 360 Kilowatt übersteigt sie zum Beispiel die Ultra-Schnelllader des Betreibers Ionity, der gerade ein Netz von 400 Ladeparks entlang der wichtigsten Hauptverkehrsachsen in Europa aufbaut, um 10 Kilowatt. Ein für das Schnellladen ausgelegtes E-Auto benötigt in diesen Ionity-Ladeparks mit 350-Kilowatt etwas mehr als 20 Minuten, um voll aufgeladen zu werden. Teslas Supercharger bringen es auf 250 Kilowatt.

An der neuen Schnellladestation von ABB könnten zudem vier Autos gleichzeitig laden und sich die Leistung somit teilen, informierte das Unternehmen weiter. Dann stünden jedem Fahrer noch 90 Kilowatt zur Verfügung – etwa für ein Aufladen vor dem Supermarkt, wo es nicht ganz so schnell gehen muss. Mit einem LED-Beleuchtungssystem informiert die Säule den Nutzer dabei über den aktuellen Ladezustand der Batterie und zeigt über ein Display die verbleibende Lade-Zeit an.

Geplant ist, dass die neue Schnellladestation bereits Ende 2021 in Europa auf den Markt kommt und dann vor allem an viel befahrenen Autobahnen installiert wird. Die Zahl der Fahrzeuge, die diese Ladeleistung überhaupt voll ausnutzen können, dürfte aber zunächst noch überschaubar sein. Noch fehlten entsprechende Autos, räumte auch Frank Mühlon, Leiter der ABB-Division E-Mobility, gegenüber der Schweizer "Zürichsee Zeitung" ein. "Wie schnell man laden kann, hängt stark vom Fahrzeug ab, da muss man ehrlich sein. Im Moment gibt es das noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass solche Fahrzeuge kommen", sagte er. "Ich denke, wir werden in den nächsten fünf Jahren dahin kommen, dass 30, 40 oder 50 Prozent der Hersteller diese Technologie anbieten", so Mühlon.

ABB ist seit 2010 im Bereich Elektromobilität aktiv und bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer. Bis heute hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 460 000 Ladestationen für E-Fahrzeuge in über 88 Ländern verkauft. Das Kompetenzteam Elektromobilität von ABB Deutschland sitzt mit einer zweistelligen Zahl an Mitarbeitern an den Standorten Mannheim, Heidelberg und Ladenburg.

Momentan gehört das Geschäft mit Elektro-Ladesäulen zu den am besten laufenden Sparten von ABB. Experten rechnen damit, dass dieser Markt mit 25 Prozent pro Jahr wächst. ABB will dieses Wachstumstempo sogar übertreffen. Dafür plant Konzernchef Björn Rosengren das Geschäft mit den Ladesäulen vom Rest des Konzerns abzuspalten und erwägt einen Börsengang. "Wir sind gut im Zeitplan", sagt Mühlon. Eine formale Entscheidung für den Börsengang sei jedoch noch nicht gefallen. Loswerden will ABB das boomende Geschäft aber nicht: Rosengren hatte bereitsangekündigt, weiterhin eine Mehrheit an der Sparte halten zu wollen.