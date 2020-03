Zürich/Mannheim. (mk) Dem Pharmakonzern Roche, der in Mannheim rund 8000 Mitarbeiter beschäftigt, ist ein erster Durchbruch in der schnellen und breiten Diagnose des neuartigen Coronavirus gelungen. Die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA hat der Vermarktung des sogenannten SARS-CoV-2-Tests eine "Notfall-Zulassung" erteilt. Damit darf der Test auf sämtlichen Märkten vertrieben werden, die eine CE-Kennzeichnung akzeptieren – und damit auch in Europa.

Der Test nutzt das sogenannte Cobas-Diagnosesystem von Roche. Dabei kann das Cobas 8800-System bis zu 4128 Tests an einem Tag durchführen. Die kleinere Version Cobas 6800 schafft im gleichen Zeitraum 1449 Tests. "Mit dem neuen Test können wir viel mehr Patienten in viel kürzerer Zeit testen", sagte Roche-Diagnosechef Thomas Schniecker in einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur AWP.

Die Probenahme beim Patienten bleibt gleich. Ein Abstrich im Rachen oder im Nasenraum ist notwendig, um auf das Virus zu testen. Die Ergebnisse sollen dann binnen vier Stunden vorliegen.

Die Schweizer stellen die Produktion von "Millionen von Testkits" in Aussicht. Man gehe "an die Grenzen der Produktionskapazität". Der schnelle Nachweis von Corona-Infektionen gilt als entscheidender Schritt bei der Eindämmung des Virus. Denn so können infizierte Patienten in Quarantäne gebracht werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. In vielen Ländern mangelt es aber an den nötigen Kapazitäten. Nach Auskunft einer Roche-Sprecherin in Mannheim gibt es in Deutschland etwa 100 Labore, die das Cobas-Diagnosesystem von Roche nutzen, zwei davon seien im Großraum Rhein-Neckar. Auch Roche in Deutschland steuere einen Teil zu dem neuen Testverfahren bei, die chemischen Einsatzstoffe kämen aus dem bayrischen Penzberg. Die Tests selber werden in den USA produziert. Der Standort Mannheim sei dagegen nicht involviert.

Können jetzt endlich flächendeckende Tests kommen? Das verneint Roche-Chef Severin Schwan gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick". Auch mit dem Einsatz des neuen Tests von Roche sei es nicht möglich, die ganze Bevölkerung zu screenen. Die Infrastruktur käme ans Limit. "Wir können Erleichterung schaffen. Aber es gibt weiterhin einen großen Nachfrageüberhang. Es ist immer noch sinnvoll, die Patienten zu priorisieren", sagte Schwan.