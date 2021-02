Von Barbara Klauß

Mannheim. Arbeitgeber müssen Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es möglich ist und die Tätigkeit es zulässt. Das sieht die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung vor, die am 27. Januar in Kraft getreten ist. Dass Menschen vermehrt zu Hause arbeiten, wird als ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie betrachtet. Und tatsächlich ist die Homeoffice-Nutzung Umfragen der Hans-Böckler-Stifung zufolge während der Pandemie zunächst angestiegen. So arbeiteten Ende Juni 2020 rund 16 Prozent der Befragten überwiegend oder ausschließlich zu Hause, weitere 17 Prozent abwechselnd im Betrieb oder zu Hause. Zuvor hatten das nur vier Prozent getan.

Natürlich gibt es Bereiche, in denen Homeoffice gar nicht möglich ist, wie etwa im Lebensmittelhandel, in der Pflege und in Fabriken. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, beziffert den Anteil der Beschäftigten in Deutschland, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, auf rund 60 Prozent.

Doch auch in den Branchen, in denen Heimarbeit eigentlich möglich wäre, gibt es noch immer Berichte über Betriebe, die auf einer Präsenz bestehen. Andere Angestellte gehen auch aus eigenem Antrieb ins Büro. Generell sei in den großen Unternehmen zwar das Homeoffice ausgebaut worden, sagte der Arbeitsmediziner Nils Backhaus kürzlich im Deutschlandfunk: Dort arbeiteten aber nur etwa ein Drittel der Beschäftigten insgesamt. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen sind viele noch vor Ort im Büro.

Wie es den Beschäftigten geht, die in den Betrieben ausharren, hat die Uni Konstanz untersucht. Bei einer Befragung Ende Januar kamen sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass Beschäftigte, die durch Präsenzarbeit regelmäßig engen Kontakt mit Kollegen haben, von weitaus mehr Infektionen mit dem Coronavirus berichteten. Seit Oktober 2020 haben sich demnach viermal so viele Befragte, deren Arbeitgeber eine geöffnete Kantine bietet, im Vergleich mit Befragten ohne offene Kantine infiziert. Bei Meetings mit physischer Präsenz ist die Infektionszahl unter den Befragten seit Oktober 2020 sogar um den Faktor acht erhöht.

Zudem beklagten Beschäftigte, die im Sommer oder Herbst aus dem Homeoffice in volle Präsenzarbeit zurückgekehrt waren, bereits leicht höhere emotionale Erschöpfung und sinkende Produktivität. Der Trend verstärkte sich über den Winter noch. Die Rückkehr in Präsenzarbeit erfolgte laut Umfrage häufig auf Wunsch der Arbeitgeber oder Vorgesetzten; 36 Prozent der Befragten, die in Präsenz arbeiten, wünschten dies aber auch selbst.

Dabei gibt es offenbar noch Potenzial bei der Anzahl der Menschen, die ins Heimbüro wechseln. So gehen etwa einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zufolge 45 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft davon aus, dass mehr als die Hälfte ihrer Beschäftigten eine Tätigkeit ausüben, die für die Arbeit zu Hause geeignet ist. Nur gut jede zehnte Firma sieht keine Möglichkeit dafür. Befragt wurden rund 850 Unternehmen der Informationswirtschaft – dazu zählen Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK), Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister, wie Anwälte, Architekten oder Steuerberater.

Möglicherweise, meinen die Mannheimer Forscher, wollten einige Unternehmen ihr Homeoffice-Potenzial nicht voll ausschöpfen, weil sie Produktivitätsverluste befürchteten. Zumal in der Krise immer mehr Mitarbeiter ins Homeoffice wechseln, die dort vor der Krise nie gearbeitet haben. Mit Blick auf die Produktivität der Beschäftigten, die in der Pandemie zumindest teilweise ins Homeoffice wechselten, zeigten sich die Unternehmen überwiegend zuversichtlich. Die meisten (60 Prozent) beobachten keine Veränderung der Produktivität bei den Beschäftigten. "Darüber hinaus stellen 15 Prozent der Unternehmen sogar eine steigende Produktivität dieser Beschäftigtengruppe fest", sagt ZEW-Experte Daniel Erdsiek. Ein Viertel berichtet allerdings von einer nachteiligen Entwicklung der Produktivität.

Dazu beitragen könnten – neben der erschwerten Betreuungssituation aufgrund von Schul- und Kitaschließungen – Schwierigkeiten etwa bei der Bereitstellung der technischen Infrastruktur, meinen die Forscher. Eine Rolle spielt wohl auch die Tatsache, dass in der Krise die Arbeitsabläufe oftmals ohne lange Planung bewerkstelligt werden musste.

So oder so – eine vollständige Rückkehr in die Büros wird es wohl ohnehin nicht geben. Experten erwarten hybride Arbeitswelten: also eine Mischung aus Präsenz und virtuellen Formen der Kommunikation und Begegnung.