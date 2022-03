Die Europäische Union hat ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt.

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Achim Wambach (54) ist Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Herr Wambach, der Swift-Ausschluss gilt als das "schärfste Schwert" der Russland-Sanktionen. Ist er das?

ZEW-Präsident Achim Wambach. Foto: Anna Logue Fotografie

Man sollte auch die Devisensperre für die russische Zentralbank nicht vernachlässigen. In dieser Kombination ist das sehr effektiv. Die Banken, die von Swift betroffen sind, können jetzt keine internationalen Geschäfte mehr tätigen, und die Zentralbank kommt an ihre Devisenbestände, die im Ausland liegen, nicht heran. Die Folge ist, dass die Russen kaum noch Zugriff auf Euro und Dollar haben. Der Rubel ist entsprechend abgestürzt, und man kann keine Stützungskäufe mehr machen. Das macht es für die russische Wirtschaft extrem schwierig bis unmöglich, mit dem Ausland Handel zu treiben – außer im Energiebereich, der bewusst ausgenommen wurde.

Dass der Rubel im freien Fall ist, ist also eine direkte Folge der Sanktionen?

Ja, es müssten jetzt eigentlich Stützungskäufe stattfinden, um das aufzufangen. Das ist jetzt nicht mehr möglich.

Das sind also zwei Maßnahmen, die Putin wirklich schmerzen.

Ja, und vor allem wird der Konflikt damit in die Bevölkerung hineingetragen, die ja bisher geschützt werden sollte. Das sind also schon sehr massive Eingriffe.

Ist Putin in der Lage, das durch eigene Reserven und Maßnahmen abzufedern?

Der Swift-Ausschluss macht es komplizierter, Handel zu treiben, aber er macht es nicht unmöglich. Der Zahlungsverkehr innerhalb Russlands wirkt weiterhin, und die Zentralbank kann weiterhin Rubel drucken. Es ist also nicht so, als würden die Sanktionen das Land vollkommen in die Knie zwingen. Aber es ist schon ein sehr massiver Eingriff.

Das betrifft aber vor allem die Auslandsgeschäfte?

Ja, aber die Abwertung des Rubel sorgt auch dafür, dass die Kaufkraft geringer wird. Die Produkte aus dem Ausland werden teurer. Und die Unternehmen mit Auslandsverpflichtungen, die sie jetzt nicht mehr zahlen können, geraten in Schwierigkeiten. Dieser Kanal ist geschlossen – bis auf die Erdöl-, Kohle und Gasgeschäfte. Aber die sind sehr wichtig, denn sie machen 60 Prozent der russischen Exporte aus. Es ist also ein wichtiger Teil, der ausgenommen wurde.

Bräuchte es dann mehr Maßnahmen in diesem Bereich? Etwa einen kompletten Importstopp für russisches Öl und Gas?

Das ist der Punkt, wo auch wir extrem verletzlich sind. Der Handel mit Russland macht nur gut zwei Prozent unserer Im- und Exporte aus. Das ist überschaubar. Aber im Öl- und Gasgeschäft sind wir verletzlich. Gas macht 27 Prozent unserer Energieversorgung aus, und davon kommt gut die Hälfte aus Russland. Das lässt sich nicht leicht ersetzen, und schnell schon gleich gar nicht. Öl ist ein Weltmarktprodukt, aber wenn die Ölpreise steigen, hat das auch wirtschaftliche und konjunkturelle Konsequenzen. Deshalb interpretiere ich die Maßnahmen so, dass man überall im Westen gesagt hat: Wir nutzen die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, aber den Energiebereich klammern wir aus.

Kann Russland die Schäden durch stärkeren Handel mit China auffangen?

Nicht sofort. Gas kann man nicht einfach nach China liefern, wenn es dorthin keine Pipeline gibt. Und auch für Flüssiggas braucht es Terminals und Schiffe, die vielfach schon vertraglich belegt sind. Unmittelbar kann man das also nicht auffangen. Aber die Sanktionen werden natürlich dazu führen, dass Russland sich stärker nach China orientiert, so wie wir umgekehrt unsere Energieabhängigkeit verringern werden. Beide Seiten orientieren sich jetzt neu.

Russland hat ohnehin ein Problem, weil die Wirtschaft stark auf Rohstoffexporte ausgerichtet ist. Werden sich diese Schwierigkeiten noch verschärfen?

Russland ist wirtschaftlich keine Erfolgsgeschichte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nicht einmal halb so groß wie das von Deutschland, und das Pro-Kopf-BIP noch nicht mal ein Viertel. Wenn jetzt weltweit Öl und Gas zurückgefahren wird, wird das Russland noch stärker treffen. Aber vielleicht schaffen sie auch, irgendwann den Schalter umzulegen. Russland hat eine starke Wissenschaft und hohe Innovationskraft. Aber damit sich das in nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum umsetzt, braucht es eine andere Politik.