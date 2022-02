HeidelbergCement legte am Monat überraschend gute Zahlen vor. Foto: dpa

Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz Corona-Krise und gestiegener Rohstoffpreise besser abgeschnitten als selbst erwartet. Auch die aktuellen Prognosen von Finanzanalysten seien übertroffen worden, teilte der Hersteller von Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton am Montagabend überraschend in Heidelberg mit. Bei der jüngsten Pressekonferenz im Herbst anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal hatte Vorstandschef Dominik von Achten noch die Stimmung gedämpft Die Rahmenbedingungen seien aufgrund der Energiekostensteigerung "sehr herausfordernd", hatte er Anfang November gesagt. Die Aufwendungen für Energie hätten sich im Lauf des Jahres um fast 200 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro erhöht.

Am Montag überwog nun das Positive: Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2021 liege voraussichtlich in einer Größenordnung von 18,7 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. Dies entspreche einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten). HeidelbergCement hatte für das Jahr 2021 einen leichten Anstieg des Umsatzes vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten in Aussicht gestellt.

Auch beim Ergebnis steht der Baustoffkonzern recht gut da: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte voraussichtlich 3,875 Milliarden Euro – was eine Steigerung von etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis bedeute. Hier hatte HeidelbergCement einen "starken Anstieg" erwartet. Finanzanalysten rechneten laut einer von HeidelbergCement in Auftrag gegebenen Umfrage mit im Schnitt 3,826 Milliarden Euro.

Gründe für den insgesamt überraschend guten Geschäftsverlauf nannten die Heidelberger am Montag nicht. Die vollständigen vorläufigen Geschäftszahlen sollen am 24. Februar 2022 veröffentlicht werden.

Die HeidelbergCement-Aktie wird erst am Dienstag auf die Nachricht reagieren können, da die Mitteilung erst nach Börsenschluss erfolgte. In der jüngsten vorliegenden Analysteneinschätzung hatte die Schweizer Großbank UBS die Einstufung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der europäische Baustoffsektor sei derzeit attraktiv bewertet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Branchenstudie. Allerdings seien einige Hürden zu nehmen wie die hohe Kosteninflation und relativ gute Vorjahreszahlen, die im ersten Halbjahr 2022 zu einer begrenzten Geschäftsdynamik führen sollten.

Im dritten Quartal hatten hohe Energiepreise auf die Ergebnisse von HeidelbergCement gedrückt. Die Zeit der bisher üblichen Anhebungen um zwei, drei Prozent sei deshalb vorbei, hatte von Achten gesagt und die Kunden auf zweistellige Anhebungen vorbereitet. Zudem hatten die Heidelberger ein neues Programm zur Ergebnisverbesserung über mindestens 500 Millionen Euro bis Ende 2022 aufgelegt. Das Gros davon soll eine Erlössteigerung um 350 Millionen Euro durch höhere Preise sein. Die übrigen 150 Millionen Euro sollen durch effizientere Produktion und Wartung erzielt werden. Ein Personalabbau sei nicht geplant, hatte ein HeidelbergCement-Sprecher erklärt.