Von Matthias Kros

Mannheim. Durch die Globalisierung der Märkte und neue weltpolitische Konstellationen hat die Bedeutung der Wirtschaftsspionage seit den neunziger Jahren stetig zugenommen. Nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz entsteht allein in Baden-Württemberg jährlich ein Schaden in Höhe von sieben Milliarden Euro. Jedes zweite Unternehmen im Land war schon einmal Opfer von Wirtschaftsspionage. Die Hintergründe erklärt Professor Thomas Fetzer Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Regulierungsrecht und Steuerrecht an der Universität Mannheim.

Herr Fetzer, warum ist Baden-Württemberg bei Wirtschaftsspionen so beliebt?

Baden-Württemberg hat eine hohe Dichte an innovativen und mittelständischen Betrieben. Viele Weltmarktführer und sogenannte "Hidden Champions", die über einen Technologievorsprung verfügen, sitzen hier. Sie sind ein ideales Ziel für Spionage.

In welchen Branchen wird denn am meisten spioniert?

Das ist nur schwer zu sagen, weil die Fälle oft nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Schließlich ist ein Unternehmen in der Regel nicht sonderlich stolz darauf, wenn es Opfer von Spionage geworden ist. Außerdem will man natürlich keine Nachahmer auffordern. Sicherlich dürfte der Maschinenbau besonders stark betroffen sein, genauso wie IT- und Telekommunikationsunternehmen.

Hintergrund Auch SAP räumte einmal Datendiebstahl ein Wirtschaftsspionage heißt heute oft: Datendiebstahl. Eine der Fälle, der dabei in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht hat, fand in der Rhein-Neckar-Region statt. Allerdings saß hier nicht das Opfer, sondern der Täter. Der amerikanische IT-Konzern Oracle hatte die [+] Lesen Sie mehr Auch SAP räumte einmal Datendiebstahl ein Wirtschaftsspionage heißt heute oft: Datendiebstahl. Eine der Fälle, der dabei in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht hat, fand in der Rhein-Neckar-Region statt. Allerdings saß hier nicht das Opfer, sondern der Täter. Der amerikanische IT-Konzern Oracle hatte die Walldorfer SAP 2007 verklagt, weil deren inzwischen nicht mehr aktive Servicetochter TomorrowNow im großen Stil unrechtmäßig Daten bei Oracle heruntergeladen hatte. An der Schuld der Walldorfer besteht kein Zweifel, die Staatsanwaltschaft kam im Laufe der Ermittlungen auf 6249 nachweisbare Fälle von Urhebermissbrauch. Eine Jury sprach Oracle zunächst einen Schadenersatz von 1,3 Milliarden Dollar zu, SAP zahlte 2014 schließlich 359 Millionen Dollar Strafe. Ein anderer bekannter Fall zeigte 2019, dass Wirtschaftsspionage auch gute Seiten haben kann. Dabei wurde der in Deutschland als Skandal-Aufdecker gefeierte Stuttgarter Jurist Eckart Seith vor einem Gericht in Zürich der Wirtschaftsspionage beschuldigt. Seith war angeklagt, weil er in einem Prozess in Ulm vertrauliche Dokumente der Schweizer Sarasin-Bank präsentiert hatte. Er erstritt damit eine Millionenentschädigung für seinen Mandanten. Dabei ging es um heute illegale Aktientransaktionen (Cum-Ex-Geschäfte), mit denen Fonds sich Steuern erstatten ließen, die sie nie gezahlt hatten. Seith brachte damit Ermittlungen um die Cum-Ex-Geschäfte in Gang, die als einer der größten Steuerskandale der Bundesgeschichte gelten. (mk)

[-] Weniger anzeigen

Welche Gefahr geht von der Spionage aus?

Zum einen gibt es natürlich einen betriebswirtschaftlichen Schaden, der den ausspionierten Unternehmen entsteht. Aber natürlich gibt es auch einen volkswirtschaftlichen Schaden, wenn Wissen aus einem Staat in einen anderen gelangt, ohne dass dort die Entwicklungskosten anfallen. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte wie die aktuelle Diskussion um das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei zeigt.

Kommen die Täter meistens aus China?

Der Verdacht liegt sicher nahe, hieb- und stichfest zu beweisen ist das aber oft schwer. Sicher kann man generell sagen, dass Wirtschaftsspionage häufiger in Ländern vorkommt, in denen die Verbindung zwischen Staat und Wirtschaft sehr eng ist, weil dort eine entsprechende Interessenlage besteht. Wenn dort eine Regierung die eigene Volkswirtschaft stärken will, ist die Wahrscheinlichkeit von Spionage höher.

Professor Thomas Fetzer Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Regulierungsrecht und Steuerrecht an der Universität Mannheim. Foto: zg

Warum bleibt die Spionage so oft unentdeckt?

Wenn staatliche Akteure im Spiel sind, bekommt die Spionage eine politische, völkerrechtliche Dimension. Unter Umständen müsste man also einen anderen Staat attackieren und das ist oft politisch nicht opportun. Spionage ist aber auch keine Einbahnstraße. Es wird kein Aufsehen darum gemacht, wenn ein Staat selbst auch in dem Geschäft aktiv ist. Keiner der Beteiligten hat dann ein großes Interesse an einer Veröffentlichung.

Wie können sich Unternehmen schützen?

Es gibt wohl nur noch wenige Spione, die Türen aufbrechen und Fotos von Dokumenten machen. Unser Leben ist digital und so ist auch die Wirtschaftsspionage. Eine große Rolle spielt somit die IT-Sicherheit, hier muss alles auf dem neuesten Stand sein. Konzerne wie Daimler oder Bosch sind in der Regel gut informiert, schwieriger wird es, die kleinen und mittleren Unternehmen zu schützen. Datensicherheit ist immer auch eine Kostenfrage.

Unternehmen speichern ihre Daten immer öfter nicht mehr auf eigenen Rechnern, sondern in der Cloud, also im Internet. Birgt das nicht große Gefahren?

Tatsächlich gibt es die weit verbreitete Ansicht, dass Daten nur auf dem eigenen Rechner sicher seien, weil man sonst keine Kontrolle mehr habe. Aber das muss nicht so sein: Datensicherheit ist ja das Kerngeschäft von Cloud-Anbietern, die dafür viel Geld ausgeben. Ein Mittelständler könnte das nicht alleine stemmen.

Gerade in China haben viele deutsche Firmen in den vergangenen Jahren Joint-Ventures mit Firmen vor Ort gebildet. War das nicht fahrlässig?

Sicher findet über diese Joint-Ventures bewusst oder unbewusst auch ein Technologietransfer statt. Aber anders erhielten ausländische Unternehmen in den vergangenen Jahren gar keinen Marktzugang. Wer Zugang wollte, ging sehenden Auges ein Risiko ein.

Wird die Wirtschaftsspionage künftig noch zunehmen?

Das ist schwer zu sagen, da ja auch die IT-Sicherheit besser wird. Da sehe ich eine Art Wettlauf. Schwachstelle wird immer der Mensch bleiben, der vor dem Computer sitzt und als Passwort "1234" verwendet. 100-prozentige Sicherheit wird es nie geben.