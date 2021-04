Der Schriftzug von Wirecard an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München. Foto: Peter Kneffel/dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG macht der Insolvenzrechtler Professor Georg Bitter von der Universität Mannheim (Foto: Uni Mannheim) den Aktionären, die teilweise viel Geld verloren haben, Hoffnung. Einem von ihm erstellten Gutachten zufolge sind Aktionäre und Anleger bei Schadensersatzforderungen mit Banken gleichberechtigt zu behandeln. Seine Position hatte Bitter in der der "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" (ZIP) zusammengefasst. Am Dienstag publizierte die Universität Mannheim das Ergebnis in einer Presseinformation.

Hoffnung für geprellte Wirecard-Aktionäre

Wirecard war ein Dienstleister für bargeldlose Zahlungen und spielte in der obersten deutschen Börsenliga. Jahrelang machte das Unternehmen den Aktionären aber offenkundig etwas vor. Im Sommer räumte Wirecard ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro ein und meldete Insolvenz an. Tausende Anleger verloren Geld, Vorstandschef Markus Braun wurde festgenommen. Nach Berechnungen der Münchner Staatsanwaltschaft haben Banken und Investoren mutmaßlich mehr als drei Milliarden Euro verloren. Gläubiger und Aktionäre haben im Insolvenzverfahren sogar Forderungen in zweistelliger Milliardenhöhe angemeldet.

Professor Bitter ist den Angaben der Universität zufolge einer der führenden Experten für Rechtsfragen im Schnittbereich zwischen Bank-, Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht in Deutschland. Er sei schon in vielen anderen Fällen erfolgreich als Gutachter tätig gewesen, unter anderem bei Lehman Brothers und Mobilcom, teilte die Hochschule mit.

Der Jurist erstellte das Gutachten unter anderem im Auftrag der TILP Rechtsanwaltsgesellschaft. Diese vertritt die Investoren der Wirecard AG in mehr als 10.000 Forderungsanmeldungen. Er kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass Ansprüche aus Verlusten mit Aktien und Derivaten im Insolvenzverfahren von Wirecard genauso zu behandeln sind wie die Forderungen anderer Gläubiger, beispielsweise der kreditgebenden Banken. Damit spricht er Wirecard-Anlegern Aussichten auf Schadensersatz zu.

"Aufgrund meiner Einschätzung erhalten Tausende von Anlegern eine Chance, wenigstens einen Teil ihres Geldes von Wirecard zurück zu erhalten", sagt Bitter der Pressemitteilung zufolge. Damit widerspricht er der Auffassung, das Vermögen sollte ausschließlich den anderen Gläubigern, insbesondere den Banken, zufallen.

Der so genannte Prüfungstermin soll am 15. April 2021 am Amtsgericht München stattfinden. Dort wird erwartet, dass der Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé sich dazu äußert, wie er mit den Forderungen der Aktionäre umgehen wird. Aussichtsreich sind Bitters Angaben zufolge jene Fälle, in denen die Papiere vor dem 18. Juni 2020 gekauft worden sind. Das ist das Datum, an dem Wirecard in einer Ad-hoc-Meldung erstmals den Betrug offenlegte und von nicht auffindbaren Geldern in Höhe von 1,9 Milliarden Euro berichtete.