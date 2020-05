Von Barbara Klauß

Birkenau. Apfelwein-Liebhaber, selbst ernannter Systemkritiker – und Verbreiter rechtsextremer Thesen? Im beschaulichen Birkenau, Nachbarort von Weinheim, gibt es Wirbel um Benedikt Kuhn, Gründer und Geschäftsführer der Apfelweinmarke Bembel-with-Care. In sozialen Medien soll er zum 75. Jahrestages des Kriegsendes die Botschaft verbreitet haben, der 8. Mai sei "kein Tag der Befreiung", Deutschland sei noch immer besetzt. Auf einem Foto posierte er in einem Aufzug, der an eine Wehrmachtsuniform erinnerte. Es folgte ein Aufschrei in den Sozialen Medien und harsche Kritik, zudem ein Aufruf, den in Dosen abgefüllten Apfelwein zu boykottieren. Inzwischen hat Dominik Kuhn seinen Posten niedergelegt, wie Bembel-with-Care mitteilte.

Das Team zeigte sich betroffen und distanzierte sich von Kuhns "privaten Äußerungen". "Sie widersprechen unseren persönlichen Ansichten als Mitarbeiter und unserer Firmenphilosophie", hieß es in einer Mitteilung. Man entschuldige sich bei allen Kunden und Handelspartnern.

Der Apfelwein, den Bembel-with-Care in Dosen verkauft, hat bislang die Kelterei Krämer aus Reichelsheim im Odenwald hergestellt. "Wir sind betroffen", erklärte der Betrieb zu Kuhns Äußerungen, "denn für unser Odenwälder Familienunternehmen sind die Aussagen von ihm nicht akzeptierbar." Ihre Produkte – Fruchtsäfte und Apfelwein – "stehen nicht für Missbrauch in politischen Diskussionen." Bereits am Wochenende hatte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Kuhn beendet. Die Kelterei werde die Marke nun selbst weiterführen, hieß es. Was das bedeutet, blieb unklar. Eine Anfrage ließ die Kelterei unbeantwortet.

Gegenüber "Echo Online" reagierte Kuhn auf die Vorwürfe. Er poste sehr viel "polarisierendes Zeug", sagte er. Aber: "Ich bin ganz klar kein Nazi, auch wenn ich ein systemkritischer Mensch bin." In sozialen Medien kursieren Screenshots, die Einträge von Kuhn zeigen sollen, in denen er angeblich die Existenz des NSU und des Rechtsterrorismus in Deutschland anzweifelt oder sich gegen eine "Impfpflicht" und den Shutdown positioniert.

Der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt (CDU), teilte mit, er sei angesichts der Vorwürfe gegen Kuhn irritiert. Bembel-with-Care sei eine "Erfolgsgeschichte aus dem Kreis", die er bisher gerne ‚hergezeigt‘ habe, "weil sie pfiffig und mit Bezug zu unserem Odenwald vermarktet wird". Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, fügte er hinzu. "Aber es gibt Grenzen, deren Überschreiten für unsere Gesellschaft gefährlich ist. Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen."

Am Dienstag reagierte die Kälterei Krämer mit einer Stellungnahme: "Herr Kuhn hat aus Verantwortung für Mitarbeiter, Produkt und Kunden mit sofortiger Wirkung seine Geschäftsführer-Tätigkeit bei Bembel-with-Care beendet. Für den Übergang der Marke Bembel-with-Care an die Kelterei Krämer verzichtet er auf jedweden Ausgleich.

Alle Vermarktungs- und Lizenzrechte sowie auch das Urheberrecht der Marke Bembel-with-Care werden von der Kelterei Krämer übernommen.

Auch wird er zukünftig weder direkt noch indirekt an Einnahmen der Produkte oder der Marke beteiligt sein. Dies gilt auch für die zukünftige Markenentwicklung, die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern sowie das Merchandising auf nationaler und internationaler Ebene."

Update: Dienstag, 12. Mai 2020, 23 Uhr