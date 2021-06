Von Matthias Kros

Heidelberg. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer hat die Krise beim Dauer-Sanierungsfall Heidelberger Druckmaschinen für beendet erklärt. "Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2021/22 und die Folgejahre wieder profitables Wachstum", sagte er bei der Bilanzvorlage am Mittwoch. Das Unternehmen sei solide finanziert und dank der schon vor Corona eingeleiteten Transformation schlanker und effizienter aufgestellt. Zudem zögen auch die Märkte spürbar wieder an, allen voran China und Osteuropa. Und die großen Wachstumspotenziale im Verpackungsdruck, bei digitalen Geschäftsmodellen und bei neuen Technologien wie den Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen) stimmten ihn zuversichtlich, dass diese Erholung nachhaltig sei. Er sei geradezu euphorisch, fasste Hundsdörfer die Lage zusammen. Heideldruck sei "wieder da", die Wende "diesmal wirklich geschafft", so der Vorstandschef mit Blick auf die zahlreichen Rückschläge der vergangenen Jahre.

Auch Ralph Arns, Vorsitzender des Betriebsrates, schloss sich dieser Einschätzung "vollumfänglich" an und hob hervor, dass die Wende sogar unter den erschwerten Corona-Bedingungen gelungen sei. "Wir befinden uns wieder in sicheren Fahrwassern, die Kurzarbeit ist zurückgefahren, ein weiterer Personalabbau nicht in Sicht", so der Arbeitnehmervertreter. Mit den Stellenstreichungen müsse "nun auch wirklich mal Schluss sein", sagte er angesichts der zahlreichen Restrukturierungsprogramme. Erst im vergangenen Jahr hatte der Maschinenbauer den weltweiten Abbau weiterer 1600 Stellen beschlossen, letztlich wurden sogar 1900 daraus.

Und zahlreiche Kollegen würden noch ausscheiden, da sie sich aktuell in der aktiven Phase der Altersteilzeit befänden, erklärte Arns. Die Zahl der Beschäftigten habe sich dadurch bereits weltweit auf weniger als 10 000 reduziert. Der Betriebsratsvorsitzende betonte aber, dass die Maßnahme vollständig sozialverträglich abgelaufen und dass auf der anderen Seite die Zahl der Ausbildungsplätze angehoben worden sei.

Von den hauptsächlich durch diesen jüngsten Personalabbau erwarteten Einspareffekten, die laut Finanzchef Markus Wassenberg im Geschäftsjahr 2022/2023 bei 170 Millionen Euro liegen werden, wurden im vergangenen Geschäftsjahr bereits rund 85 Millionen realisiert. Im Geschäftsjahr 2021/22 sollen es bereits 140 Millionen sein, "davon rund 90 Prozent aus nachhaltigen Maßnahmen", was den Finanzchef besonders freut. Denn die Gewinnschwelle habe so auf 1,9 Milliarden Euro Umsatz gesenkt werden können. Schon jetzt stehe Heideldruck wieder auf einer soliden finanziellen Basis: "Wir sind ausreichend in der Lage, unsere Verbindlichkeiten zu bedienen", so Wassenberg. Das zuletzt deutlich zusammengeschrumpfte Eigenkapital hatte auch an den Finanzmärkten Sorgen aufkommen lassen. Erst seit Herbst kommt die Heideldruck-Aktie wieder auf die Beine. Am Mittwoch gab es allerdings einen Rückschlag: Nach Veröffentlichung der Zahlen ging der Kurs zweistellig in die Knie und erholte sich im Tagesverlauf nur langsam.

Die Kosten der Corona-Pandemie bezifferte der Finanzchef auf 220 Millionen Euro, von denen man über staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld etwa die Hälfte habe ausgleichen können. Hundsdörfer versprach allerdings, die Kurzarbeit weiter zurückzufahren. Der Standort in China sei sogar bereits wieder "voll ausgelastet", hier werde an sieben Tagen in der Woche gearbeitet, der Anteil an lokal produzierten Teilen in China sei inzwischen auf 85 Prozent angewachsen.

Noch lieber als über China reden die Vorstände in diesen Zeiten aber von ihrem Wachstumsbringer Wallboxen. Eine wahre Perle sei das, freute sich Hundsdörfer. In den kommenden Jahren erwarte man jeweils mittlere zweistellige Zuwachsraten, "vielleicht sogar noch mehr". Seit Mittwoch sei dieser Bereich in eine eigenständige GmbH ausgegliedert, mit Namen "HeiCharge". Man sei nun offen für Investoren, könne sich aber auch gut einen Börsengang vorstellen, der dann die nötigen Mittel für weiteres Wachstum in die Kassen spülen könnte. "Letztlich sind wir für alles offen".

Zu Kämpfen hat Heideldruck dagegen weiterhin mit dem Ende 2020 gescheiterten Verkauf der Schweizer Gallus-Gruppe. Der Käufer Benpac war in letzter Sekunde angesprungen. Dafür erwarte man jetzt Schadenersatz, sagte Wassenberg, und habe deshalb in der Schweiz und in Deutschland entsprechende Schritte eingeleitet.

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021

Heideldruck-Aktien legen um fast 300 Prozent zu

Von Matthias Kros

Heidelberg. An der Börse gehen die Kurse schon seit geraumer Zeit fast unaufhaltsam nach oben. Doch ausgerechnet die Aktie eines schon totgesagten Unternehmens sticht dabei hervor: Die Heidelberger Druckmaschinen AG. Seit dem Tiefpunkt im Herbst letzten Jahres, als der Aktienkurs bis auf 49 Cent abgerutscht war, legten die Papiere des Dauer-Sanierungsfalls um fast 300 Prozent auf in der Spitze 1,92 Euro zu.

Und für diese Entwicklung gibt es Fachleuten zufolge gute Gründe: "Nach vielen Jahren der Enttäuschung scheint Heideldruck wieder auf Erfolgskurs zu sein und die Fähigkeit zur nachhaltigen Generierung solider Gewinne wiedererlangt zu haben", schreibt Peter Rothenaicher, Analyst bei der Baader-Bank, im Vorfeld er heutigen Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen zeigten – trotz der enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – die Wirksamkeit des eingeleiteten Transformationsprozesses. "Die massiv verbesserten Kostenstrukturen durch die Reorganisation und die solide Finanzierung sollten Heideldruck ein solides Fundament geben, um die wirtschaftliche Zukunft zu überstehen", so der Analyst, der sein Kursziel für die Heideldruck-Aktie massiv von 90 Cent auf 2,20 Euro erhöhte.

Viel Optimismus verbreitet auch das Analysehaus Warburg Research, das innerhalb weniger Wochen sein Kursziel gleich zweimal anhob und jetzt ebenfalls 2,20 Euro für realistisch hält. Man erwarte für das bereits begonnene Geschäftsjahr 2021/22 zwar ein nur konstantes Ergebnis aber einen steigenden Umsatz. Auch das aktuelle Umfeld sehe recht unterstützend aus, schreibt Analyst Stefan August, eine kurzfristige Abschwächung sei angesichts der anstehenden Fachmessen im 2. Quartal unwahrscheinlich. Und schließlich trete Heideldruck der für die Branche typischen Zyklizität mittlerweile mit seinem Abonnementmodell erfolgreich entgegen.

Daneben verweisen die Experten auf Heideldrucks Wachstumsperspektiven im Bereich der E-Mobilität, die dem Konzern und der Aktie guttäten. So übertraf der Druckmaschinenbauer zuletzt die eigenen Prognosen im Geschäft mit den Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen). Trotz hoher Investitionen und des Ausbaus der Produktionskapazitäten erzielen die Heidelberger damit bereits Gewinn und sind mit einem Anteil von 20 Prozent in Deutschland Marktführer. Andere europäische Märkte werden bereits in Angriff genommen. Um den Sektor noch schneller entwickeln zu können, lagert Heideldruck den Bereich gerade in eine eigenständige Tochtergesellschaft aus. Sie könnte weitere Investoren anlocken, sogar ein Börsengang der Wallbox-Sparte wird nicht ausgeschlossen.

Vorgemacht hat das die Compleo Charging Solutions AG aus Dortmund, Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen schrieb im vergangenen Jahr einen Umsatz von nur 33 Millionen Euro, machte dabei Verluste und ist an der Börse trotzdem über 300 Millionen Euro schwer. Zum Vergleich: Heideldruck (aktueller Börsenwert: 560 Millionen Euro) schaffte mit ihren Wallboxen im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro und ist profitabel.

Auch die Produktion in Wiesloch ist inzwischen wieder besser ausgelastet. Die massive Kurzarbeit der beiden vergangenen Jahre sei aktuell nur noch "bis zum Betriebsurlaub im August ausgeplant", teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Da sich die Auftragslage weiter verbessere, werde auch die Kurzarbeit weiter reduziert werden können. Man gehe davon aus, dass auch bis Jahresende 2021 nur noch in einzelnen Bereichen Kurzarbeit nötig sei.

Sorgen bereiten dem Maschinenbauer aktuell lediglich die steigenden Rohstoffpreise und drohende Lieferengpässe. Heideldruck hatte deshalb kürzlich seine Produktpreise erhöht, was wiederum den Absatz belasten könnte.