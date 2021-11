Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG und der Versicherungskonzern Munich Re haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die dem Druckmaschinenbauer dabei helfen soll, sein digitales Subskriptionsmodell weiter auszubauen. Die beiden Unternehmen hätten einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben, teilte Heideldruck am Montag mit.

Demnach sollen in ausgewählten Märkten ab Anfang 2022 Subskriptionsverträge in Kooperation mit der Munich Re angeboten werden. Bei diesem Modell nutzen Kunden die Druckmaschinen in einer Art Abo-Modell: Sie zahlen eine Rate für ein vereinbartes Basis-Druckvolumen sowie einen bestimmten Preis für jeden zusätzlich bedruckten Bogen. Bei dem nun neu vorgestellten Angebot übernimmt der Versicherungskonzern Munich Re die Investition der Maschine. So könnten Kunden ohne kapitalintensive Vorleistungen ihre Produktionskapazitäten modernisieren und bessere Kostenvorhersagen und Transparenz erzielen, heißt es in der Mitteilung.

Zudem wollen Heidelberger Druckmaschinen und Munich Re demnach gemeinsam das Angebot für digitale Geschäftsmodelle erweitern. "Mit der Munich Re einen strategischen Partner gewonnen zu haben, macht uns stolz und bestätigt uns, dass wir mit unseren digitalen Geschäftsmodellen auf dem richtigen Weg sind", erklärte Heideldruck-Finanzvorstand Marcus Wassenberg laut Mitteilung. "Wir sind erst am Beginn der Entwicklung, aber ,Equipment as a Service’ gehört die Zukunft und wir werden durch die Kooperation das Geschäftsvolumen in diesem Bereich deutlich erhöhen."