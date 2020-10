Von Klaus Pfenning

Wiesloch/Walldorf. Jahrzehntelang war Düsseldorf das Mekka der Druckbranche. Alle paar Jahre pilgerten Drucker aus nahezu allen Ländern der Erde auf die drupa, die weltweit größte Messe für Druck und Papier. Im Spitzenjahr 1990, dem Jahr nach der Wende, waren es an 16 Messetagen fast eine halbe Million Besucher, bei der letzten Auflage vor vier Jahren immerhin noch 260.000. Die Heidelberger Druckmaschinen AG als Weltmarktführer im Bereich Bogenoffset war traditionell der größte Aussteller. In besten Zeiten war der Messestand, über zwei Hallen verteilt, so groß wie zwei Fußballfelder. In Jahren der Krise wurden zuletzt deutlich kleinere Brötchen gebacken.

Und dann kam Corona. Die jüngste drupa hätte im vergangenen Juni stattfinden sollen. Sie wurde abgesagt, wie nahezu alle anderen Messen, und auf 2021 verschoben. Ob sie aber tatsächlich stattfinden wird, steht derzeit in den Sternen. Im Sommer fasste Heidelberger Druck den Entschluss, einen eigenen Weg zu gehen. Von der drupa hat sich das Unternehmen zunächst verabschiedet. Um die Kunden dennoch über die Neuerungen zu informieren, riefen die Heidelberger eine "Innovation Week" ins Leben. Weil aber kaum ein Druckereichef aus den USA, China, Brasilien oder Australien ins Werk nach Wiesloch-Walldorf reisen konnte oder wollte, ging die Hausmesse vom 19. bis zum 23. Oktober ausschließlich virtuell über die Bühne.

"Mit dem Ergebnis sind wir super zufrieden", bilanziert Ludwig Allgoewer, Globaler Marketing- und Vertriebschef bei Heidelberg. Mit der Innovation Week habe man Neuland betreten "und wir wussten ja nicht, wie das von unseren Kunden angenommen wird". Mehr als 4000 Kunden aus mehr als 100 Ländern registrierten sich über das Internet für die Messe der etwas anderen Art. "Einer von ihnen kam sogar von den Fidji-Inseln", erzählt Allgoewer. In rund zweistündigen so genannten "Sessions" konnten sich die Kunden zu ihrer jeweiligen Ortszeit in acht verschiedenen Sprachen mit Präsentationen, Life Demos und Expertenrunden über die Neuheiten informieren. Rund 100.000 mal wurden die Videos mit den Produktneuheiten angeklickt.

Ähnlich wie auf einer realen Messe standen darüber hinaus Mitarbeiter aus dem Vertrieb und Experten aus dem Produktmanagement Rede und Antwort – im Falle Corona eben nur per Videoschalte. Die Beratungszeiten konnte man über das Internet reservieren. "Für die Kundengespräche waren weltweit in 40 Ländern rund 250 Experten im Einsatz, die 30 verschiedene Sprachen sprechen", skizziert Allgoewer das Konzept.

Eines der größten Highlights des Heidelberg-Jahres 2020 ist eine hochautomatisierte Variante der Baureihe Speedmaster XL 106. Ähnlich wie ein autonom fahrendes Auto braucht diese Maschine nicht mehr bedient, sondern nur noch beaufsichtigt zu werden. Der gesamte Rüstprozess einschließlich Belichtung und Wechsel der Druckplatten erfolgt ohne menschliches Zutun. Um eine größtmögliche Produktivität zu erzielen, entscheidet die Maschine sogar eigenständig darüber, in welcher Reihenfolge die einzelnen Druckjobs abgearbeitet werden sollen. Und sie erkennt, ob die Bogen perfekt bedruckt sind. Sind sie es nicht, werden sie automatisch aussortiert, geschreddert und aus der Maschine gesaugt. Am Ende des Druckprozesses befördert ein ebenso vollautomatisiertes, fahrerloses Transportsystem die Bogen zu einer Falzmaschine. Im letzten Schritt legt ein Industrieroboter die gefalteten Papiere feinsäuberlich auf eine Europalette.

Bis zu 20 unterschiedliche Druckjobs pro Stunde lassen sich so erledigen. Auf herkömmliche Art und Weise wäre eine derartige Schlagzahl nicht zu stemmen. Die "Push-to-Stop-, end-to-end" genannte Lösung eignet sich damit besonders für viele Druckjobs mit kleinen Auflagen, wie sie vor allem bei Onlinedruckern vorkommen. Dies folgt genau dem Trend in der Printmedien-Landschaft zu immer kleineren Auflagen in kürzeren Intervallen. "Unser Ziel ist nicht das noch schnellere Drucken, sondern das effizientere", betont Rainer Wolf, bei Heidelberg verantwortlich für das Produktmanagement Bogenoffset. Effizienter drucken die Maschinen dank einer speziellen Software und digitalisierten Prozessen. Eine derartig autonom arbeitende Maschine müsse 24 Stunden am Tag laufen, sieben Tage die Woche. Als Basisversion ist die Maschine bereits seit April in Serie. In der vollen Ausbaustufe mit der automatischen Druckplattenlogistik wird sie im kommenden Jahr verfügbar sein. Die Heidelberg-Lösungen für hochautomatisiertes Drucken stießen denn auch bei der Innovation Week auf das größte Interesse der Kunden.

So erfolgreich die Premiere des Druckmaschinenbauers auch war, so konnte sie doch eines nicht ersetzen. Nur wenige Meter vom Düsseldorfer Messegelände entfernt hatte Heidelberg stets eine rustikale Location aufgebaut, wo nach Messeschluss noch so manches "informelle Gespräch" geführt wurde. Der persönliche Austausch und die Nähe zum Kunden über Messehalle und Besprechungsecke hinaus sind schließlich für eine Geschäftsbeziehung enorm wichtig. "Das lässt sich digital leider nicht ersetzen", bedauert nicht nur Rainer Wolf.