Wiesloch. (mk) Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP plant, im Geschäftsjahr 2022 klimaneutral zu sein. Dazu sollen CO2-Emissionen so weit wie möglich reduziert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht mit. Einen wichtigen Schritt sei man mit der Umstellung der kompletten Stromversorgung auf erneuerbare Energien bereits zu Beginn des Jahres gegangen. Damit reduziere MLP die Emissionen um rund ein Drittel.

Der weitere Fokus liege nun auf der detaillierten Messung der Emissionen an den Einzelstandorten fernab der Konzernzentrale sowie auf Maßnahmen für zusätzliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen, hieß es weiter. Ab dem Geschäftsjahr 2021 würden dann alle bekannten Emissionen über Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen.