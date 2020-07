Wiesloch. (kla) Der Finanzdienstleister MLP hat sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern im zweiten Quartal 2020 nach vorläufigen Zahlen gesteigert. Das teilten die Wieslocher am Donnerstag mit. Demnach lag das EBIT im zweiten Quartal 2020 bei rund 8 Millionen Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert (- 0,3 Millionen Euro). Eine deutliche Steigerung ergibt sich dem Unternehmen zufolge auch auf Halbjahresebene mit einem EBIT von rund 19 Millionen Euro im Vergleich zu 12,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Bei einer insgesamt positiven operativen Entwicklung sei dies insbesondere auf die Steigerung im Vermögensmanagement zurückzuführen, teilte MLP mit. Zudem hätten sich im zweiten Quartal 2020 Ansprüche auf Umsatzsteuerrückerstattung für zurückliegende Jahre gegen das Finanzamt ausgewirkt. Hieraus sei ein Sondereffekt in Höhe von 3,4 Millionen Euro erzielt worden.

Der Finanzdienstleister geht davon aus, dass die Marktbedingungen im weiteren Jahresverlauf coronabedingt herausfordernd bleiben. Dies betreffe insbesondere die betriebliche Altersvorsorge, da Unternehmen Entscheidungen für neue Vorsorgekonzepte derzeit nur in sehr wenigen Fällen treffen. Im Vermögensmanagement könnten zudem unter anderem aufgrund der coronabedingten und politischen Unsicherheiten unter anderem in den USA hohe Volatilitäten in den Märkten entstehen.

Vor diesem Hintergrund hält MLP an der Prognose vom 27. April 2020 für das Gesamtjahr 2020 fest und erwartet ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 34 bis 42 Millionen Euro. Nach der erfolgreichen Entwicklung im zweiten Quartal geht MLP davon aus, das obere Ende der Bandbreite zu erreichen.

Die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal wird MLP planmäßig am 13. August berichten.