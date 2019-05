Heidelberg/Wiesloch. (dbe/dpa) Begleitet von Protesten von Umweltaktivisten hat am Morgen die Hauptversammlung des Heidelberger Dax-Konzerns HeidelbergCement begonnen. Wegen der Umbauarbeiten in der Heidelberger Stadthalle findet das Aktionärstreffen im Wieslocher Kongresszentrum Palatin statt. Während draußen im Regen Aktivisten gegen Projekte des Konzerns in Indonesien und in der Westsahara demonstrieren, zeigen sich die Aktionäre drinnen zufrieden mit der Leistung des Vorstands und des Aufsichtsrats im vergangenen Geschäftsjahr. Auch wenn das Jahr laut Vorstands-Chef Bernd Scheifele ein schwieriges war, konnte das Unternehmen bei einem leichten Umsatzwachstum den Gewinn deutlich steigern. Es ist die letzte Hauptversammlung von Scheifele, im nächsten Jahr wird sein heutiger Stellvertreter Dominik von Achten das Amt übernehmen. Scheifele soll nach einer sogenannten Cooling-Off Periode 2022 den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen

Im laufenden Jahr haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement bessere Wetterbedingungen im Auftaktquartal zu deutlich besseren Geschäften verholfen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Heidelberg zur Hauptversammlung mitteilte. Besonders in Europa und Nordamerika lief es gut. Dabei profitierte das Unternehmen auch von günstigeren Wechselkursen.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) legte in den ersten drei Monaten um knapp 60 Prozent auf 396 Millionen Euro zu. Angaben zum Nettogewinn wurden nicht gemacht. Im vergangenen Jahr hatten vor allem der kalte Winter in Nordamerika und Europa sowie weniger Arbeitstage Umsatz und Ergebnisse beim Konkurrenten von LafargeHolcim aus der Schweiz und der mexikanischen Cemex belastet.

