Von Matthias Kros

Stuttgart/Wiesloch. Um den von der Landesregierung anvisierten Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) in Baden-Württemberg konkurrieren mehrere Bewerber. Es gebe "rund ein halbes Dutzend Regionen mit sehr starkem Interesse, das Projekt zu realisieren", teilte das Wirtschaftsministerium in Stuttgart am Donnerstag mit. Auch Unternehmen seien daran beteiligt.

Zu ihnen zählt nach eigenem Bekunden die Heidelberger Druckmaschinen AG. "Wir sind an einer Ansiedlung des Innovationsparks KI interessiert und dazu in Gesprächen mit der Landesregierung", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Der Druckmaschinenbauer hatte bereits im Frühjahr seine frei werdenden Industrieflächen in Wiesloch für den Innovationspark ins Spiel gebracht. Denn mit der laufenden Restrukturierung, die noch einmal rund 1000 der 5000 Arbeitsplätze kosten wird, werden auch Produktreihen eingestellt und damit weitere Hallen frei.

Heideldruck will deshalb – unabhängig von den Plänen des Landes – auf etwa 270.000 Quadratmetern seines Stammwerks einen Industriepark für externe Firmen errichten. Das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Areals. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Probleme waren die Bemühungen zur Umsetzung zuletzt nach eigenen Angaben "etwas langsamer" geworden.

Platz wäre also genug und für Wiesloch als Standort des Innovationsparks KI spräche auch die räumliche Nähe zum Softwarekonzern SAP, für den das Thema Künstliche Intelligenz ebenfalls von zentraler Bedeutung ist. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wollte zu den Chancen einzelner Interessenten am Donnerstag aber nichts sagen. Es gebe derzeit noch kein formelles Bewerbungsverfahren. Zunächst werde abgewartet, zu welchem Ergebnis eine Anfang des Jahres in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie komme, die eine Realisierung des Projekts prüfen soll. Möglich sei auch, dass man den Campus dann nicht nur an einem Standort baue, sondern ihn auf mehrere Orte verteile. "Ob ein großer Innovationspark KI BW einen oder mehrere Standorte aufweist, ist für mich nicht das Entscheidende", teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf RNZ-Anfrage mit. "Vielmehr ist entscheidend, dass wir zu einem schlüssigen Konzept kommen".

Unter Künstlicher Intelligenz versteht man den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer und Maschinen zu übertragen und ihnen damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann KI selbstständig Probleme lösen. Das könnte zum Beispiel Prognosen für die vorausschauende Wartung von Maschinen ermöglichen und so helfen, Produktionsausfälle zu vermeiden. Auch im Gesundheitswesen bieten sich durch medizinische Bildanalysen oder roboterassistierte Chirurgie Einsatzmöglichkeiten an.

Bei einer Realisierung wäre der Campus "das größte Innovationsvorhaben im Land seit Jahrzehnten, das mit öffentlicher Förderung umgesetzt wird", so Hoffmeister-Kraut. In dem Innovationspark sollen sich nach Vorstellung der Ministerin Wissenschaftler, Firmen und Investoren vernetzen und unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können. Dafür sollen auch die benötigten Rechenkapazitäten sowie Test- und Experimentieranlagen bereitgestellt werden. Über die Standortfrage soll voraussichtlich im kommenden Jahr entschieden werden.