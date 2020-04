Im Stammwerk der Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch arbeiten derzeit nur rund 300 bis 500 der sonst knapp 5000 Mitarbeiter. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Wiesloch. Aufgrund der Corona-Pandemie hat Heidelberger Druckmaschinen die Kurzarbeit zunächst bis zum 15. Mai verlängert. Ursprünglich war sie bis zum 20. April begrenzt gewesen.

Nach wie vor laufe das Unternehmen im Stammwerk in Wiesloch nur in einer Art Notbetrieb, erklärte ein Unternehmenssprecher gestern auf Anfrage. Rund 300 bis 500 Mitarbeiter sind derzeit noch im Werk tätig. Normalerweise sind dort knapp 5000 Menschen beschäftigt. So werde man den Betrieb nun auch bis zum 30. April weiterführen, erklärte der Sprecher. Ab 4. Mai sollen dann einige Produktlinien langsam wieder hochgefahren werden, allerdings maximal zur Hälfte und immer abhängig von der aktuellen Entwicklung.

Ob die Kurzarbeit, mit der Heideldruck bereits im vergangenen Jahr begonnen hatte, nach dem 15. Mai noch weiter verlängert wird, ist dem Sprecher zufolge noch offen. Das müsse dann neu bewertet werden. "Wir fahren derzeit auf Sicht", hatte er in der vergangenen Woche gesagt.

Die Verhandlungen um den Abbau von 2000 der rund 11.700 Arbeitsplätze laufen derweil weiter. Dem Sprecher zufolge dürften sie sich bis Ende April oder Anfang Mai ziehen.

Heidelberger Druckmaschinen hatte Mitte März ein umfassendes Sanierungsprogramm beschlossen, um dauerhaft wieder Gewinne erwirtschaften zu können. Neben dem Abbau der 2000 Stellen soll die Produktion unprofitabler Maschinen eingestellt werden, einzelne Werke könnten ganz geschlossen werden. Das Unternehmen hatte sich für das Sanierungsprogramm Geld aus einem eigenen Pensionsfonds geholt. Welche Standorte von dem Stellenabbau betroffen sein werden, ist noch unklar. Der Gewerkschaft IG Metall hofft, dass im Stammwerk betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden können. Vor allem weil in der Vergangenheit bereits rund 600 Altersteilzeitverträge abgeschlossen wurden.

Theoretisch darf die Heideldruck-Geschäftsführung in Wiesloch 85 betriebsbedingte Entlassungen pro Jahr aussprechen. Darüber hinausgehende Kündigungen sind durch eine 2018 abgeschlossene Vereinbarung bis Ende März 2022 ausgeschlossen.