Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk vom Typ Speedmaster XL 106. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Wiesloch/St. Gallen. Vor einem Jahr sollte die Gallus Gruppe, eine Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG, noch verkauft werden, nun investiert der Druckmaschinenbauer aus Wiesloch/Walldorf wieder in den Hersteller von Etikettendruckmaschinen mit Sitz im Schweizerischen St. Gallen.

Die Gallus Gruppe wolle den Sprung ins digitale Zeitalter wagen, schrieb die Schweizer Zeitung "Tagblatt" in der vergangenen Woche. Zur Höhe der Investition äußerte sich ein Heideldruck-Sprecher auf RNZ-Anfrage nicht. Der ehemalige Gallus-Inhaber und heutige Heideldruck-Aufsichtsrat Ferdinand Rüesch sprach laut "Tagblatt" von der "größten Investition, die seit Jahren am Hauptsitz getätigt werde". Sie leiste einen "wesentlichen Beitrag zur Sicherung unseres Standortes in St. Gallen", fügte er hinzu. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort derzeit beschäftigt.

Ende vergangener Woche wurde die Grundsteinlegung des neuen "Gallus Experience Center" gefeiert – eines "Erlebnis-Zentrums", das in einer früheren Fertigungshalle entstehen soll. "Dies läutet eine neue Ära ein, weil Gallus im neuen Experience Center den Digitaldruck und die Digitalisierung der Druckprozesse in den Vordergrund stellen wird", erklärte der Heideldruck-Sprecher. "Kunden können Präsentationen von Druckmaschinen live oder online via Streaming direkt aus dem Experience Center erleben." Im Sommer soll es fertig sein.

Gallus und Ferdinand Rüesch, Enkel des Unternehmensgründers, haben häufig für Gesprächsstoff in Wiesloch gesorgt. Nach jahrelanger Zusammenarbeit hatte Heideldruck die Gallus Gruppe im Jahr 2014 übernommen, Rüesch wurde mit neun Prozent der Heideldruck-Aktien Ankeraktionär. Man wolle gemeinsam die Entwicklung im Wachstumsbereich der digitalen Etikettenproduktion "zügig vorantreiben", hieß es.

Doch Heideldruck rutschte immer tiefer in die Krise. Im Frühjahr 2020 legte das Management ein striktes Sparprogramm auf, dem 2000 der 11.000 Stellen weltweit zum Opfer fielen. Man trennte sich von Flächen und von Randaktivitäten. "Manchmal muss man das Tafelsilber verkaufen, um das Haus zu retten", sagte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer, der zur Grundsteinlegung nach St. Gallen gereist war, nun laut "Tagblatt".

Im Sommer 2020 gaben die Wieslocher den Verkauf der Gallus Gruppe mit fünf Standorten und rund 430 Mitarbeitern an den Schweizer Verpackungskonzern Benpac mit Sitz in Stans bekannt. Doch der Deal platzte. Nach Darstellung der Heidelberger Druckmaschinen zahlte der Käufer den Preis von rund 120 Millionen Euro nicht wie vereinbart.

Zweifel an Benpac-Eigner Marco Corvi und Gerüchte über seine Zahlungsmoral hatte es zuvor bereits gegeben. Im November eröffnete das Kantonsgericht Nidwalden Konkurs über die Benpac Holding. Derzeit versucht Heideldruck eigenen Angaben zufolge, Schadenersatz in Höhe von 50 Millionen Euro gegen Benpac und Corvi geltend zu machen. "Wir werden uns holen, was uns gehört", erklärte Hundsdörfer dem Bericht zufolge in der vergangenen Woche.

Nach dem geplatzten Verkauf hatte das Management entschieden, Gallus zu behalten. Das gilt laut Sprecher auch heute noch: "Gallus ist ein wichtiger Pfeiler im Verpackungsgeschäft der Heidelberg-Gruppe, das ein hervorragendes Wachstumspotenzial bietet", teilte er mit. "Gallus liegt im Plan, in Zukunft einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis der Heidelberg Gruppe zu leisten."

Zumal sich die Situation der Wieslocher inzwischen anders darstellt als vor einem Jahr, wie Heideldruck-Chef Hundsdörfer dem "Tagblatt" zufolge betonte: Man habe die Krise genutzt, um sich neu aufzustellen. "Doch jetzt haben wir die richtige Größe, wir stehen auf einem soliden Fundament."