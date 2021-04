Wiesloch. (RNZ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat nach vorläufigen Berechnungen bei Umsatz und operativer Rendite die eigene Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. Das teilte der Druckmaschinenbauer am Dienstagabend mit. Demnach lag der Umsatz dank eines starken Schlussquartals mit rund 1,913 Milliarden Euro leicht über der prognostizierten Bandbreite von 1,85 Millionen Euro bis 1,90 Milliarden Euro.

Zudem sei der Auftragseingang aufgrund der anziehenden Nachfrage vor allem in China, in Teilen Europas und im Schlussquartal auch in den USA zum Geschäftsjahresende auf rund 2 Milliarden Euro angestiegen. Allein im vierten Quartal verbesserten sich die Auftragseingänge von 462 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 579 Millionen Euro deutlich.

"Wir haben mit einem starken Endspurt unsere Erholung beim Geschäftsvolumen seit dem Corona bedingten Tiefstand im Sommer weiter fortsetzen können", sagte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer. "Der Aufwind in den Regionen stimmt uns zuversichtlich, den Aufwärtstrend bei Umsatz und Marge auch in Zukunft weiter fortsetzen zu können." Auch die operative Rendite übertraf den Angaben zufolge dank des umfassenden Sparprogramms sowie eines höheren Umsatzvolumens die eigene Prognose. So lag das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis 2020/21 mit 146 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr (102 Millionen Euro). Das vorläufige Nachsteuerergebnis habe sich wie erwartet gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, hieß es. Voraussichtlich werde der Verlust etwas geringer ausfallen als ursprünglich erwartet. Die endgültigen Zahlen werden am 9. Juni veröffentlicht.