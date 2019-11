Wiesloch. (kla) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat den Bereich Hi-Tech Coatings für Lacke in der Verpackungs-, Etiketten- und Druckindustrie an die Innovative Chemical Products Group (ICP Group) verkauft. Das teilte der Druckmaschinenhersteller gestern mit. Mit dem Verkauf gehen demnach drei Standorte in Großbritannien, den Niederlanden und den USA mit rund 60 Mitarbeitern an den Bereich Industrial Solutions Group (ISG) der ICP über.

Außerdem werde eine strategische Partnerschaft zwischen Heidelberger Druckmaschinen und der ICP Group begründet, die den künftigen Vertrieb des Lackportfolios über Heidelberger Druckmaschinen an seine Kunden sicherstelle. Die ICP Group ist ein Anbieter von Verpackungs-, Etiketten- und Spezialklarlacken mit Sitz in Itasca in den USA.

„Im Rahmen unserer Portfolioanalyse und Konzentration auf unsere Kernaktivitäten sind wir zu dem Ergebnis gekommen, uns aus der eigenen Herstellung von Verpackungs- und Drucklacken zurückzuziehen“, erklärte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer laut Mitteilung. „Die hierdurch frei werdenden Mittel werden wir dafür nutzen, strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben.“

Der Vorstandsvorsitzende hatte zuletzt immer wieder davon gesprochen, das Produktportfolio auf Rentabilität überprüfen und Teile, die nicht zum Kerngeschäft gehören, verkaufen zu wollen. Ziel ist es, die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern. Finanzchef Marcus Wassenberg hatte Anfang des Monats erklärt, Heidelberger Druckmaschinen müsse sich fokussieren und mehr über Partnerschaften nachdenken.

Der Kaufpreis beträgt laut Mitteilung 38,5 Millionen Euro. Der Verkauf soll noch in diesem Jahr wirksam werden.

