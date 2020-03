Wiesloch. (mk) Auch der Finanzdienstleister MLP meldet einen Corona-Fall. Ein infizierter Mitarbeiter aus der Konzernzentrale befinde sich bereits in Quarantäne – genau wie diejenigen, die unmittelbar mit ihm in Kontakt standen, bestätigte am Freitag ein Unternehmenssprecher.

Als Vorsichtsmaßnahme habe man außerdem zunächst bis 26. April größere Veranstaltungen sowie einen Großteil der Schulungen – regional und zentral – abgesagt. Ein Großteil der Beschäftigten arbeite aus dem Homeoffice. Beratungen könnten aber weiterhin stattfinden, zum Beispiel in Form von Videoberatungen.