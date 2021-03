Von Matthias Kros

Heidelberg. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht mehr lange. Während die weltweite Belegschaft des Chemiekonzerns BASF im Corona-Jahr 2020 deutlich von 117.628 auf 110.302 sank, lief der Job-Motor SAP weiter. Zwar nicht so schnell wie in den vergangenen Jahren, aber immerhin stieg die Zahl von 100.330 auf 102.430 Mitarbeiter. Und im laufenden Jahr könnten sich die Konzerne noch näherrücken. Die BASF hatte bereits Mitte 2019 angekündigt, bis Ende 2021 weltweit 6000 Arbeitsplätze zu streichen. Im vergangenen Jahr legten die Ludwigshafener dann nochmals nach und teilten von großen Protesten begleitet mit, im eigenen Dienstleistungsbereich (Global Business Services) bis Ende 2022 weltweit weitere 2000 Jobs abbauen zu wollen.

Auf der anderen Seite kündigte SAP-Vorstandschef Christian Klein im November mit, weiter in den Bereich Cloud-Software zu investieren und opferte dafür sogar kurzfristige Margenziele. Das spricht für einen weiteren Personalaufbau, der am Jahresende vielleicht wirklich dafür sorgen könnte, dass die Walldorfer erstmals vor den Ludwigshafenern landen.

Weltweit, wohlgemerkt. In der Rhein-Neckar-Region dürfte sich an der Rangfolge so schnell nichts ändern. Auch hier baut zwar die SAP tendenzielle Mitarbeiter auf und die BASF ab. Der Abstand zwischen beiden ist aber so groß, dass sich hier keine Verschiebungen andeuten.

Zu einem bemerkenswerten Wechsel innerhalb der Top-10 der größten Arbeitgeber kam es aber bereits im vergangenen Jahr. Zum ersten Mal liegt hier der Pharmakonzern Roche vor Daimler. Der Autobauer war zuvor viele Jahre unangefochtener Spitzenreiter in Mannheim. Doch während beim Daimler-Konzern, der hier hauptsächlich konventionelle Lkw-Motoren und Busse baut, im vergangenen Jahr 300 Jobs wegfielen, kamen bei Roche etwa 100 neue Arbeitsplätze hinzu. Der Schweizer Konzern wächst seit Jahren an seinem erfolgreichen Standort in Mannheim. Aktuell werden hier beispielsweise die in Südkorea produzierten Corona-Schnelltests verpackt und in alle Welt ausgeliefert.

Und der Abstand zwischen beiden dürfte in den kommenden Jahren noch wachsen. Wegen der gewaltigen strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie und der Abkehr vom Verbrenner hatte Daimler-Truck-Chef Martin Daum bereits angekündigt, bis zum Jahr 2033 nur noch halb so viele Mitarbeiter wie heute in den Antriebswerken beschäftigen zu können. Das würde auch Mannheim massiv treffen. Schon jetzt ist klar, dass der US-Motorenbauer Cummins in Mannheim eine Motorenfertigung aufbauen wird, um ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Motoren für mittelschwere Nutzfahrzeuge zu produzieren. Die betroffenen rund 700 Mitarbeiter werden dann voraussichtlich von Daimler zu Cummins wechseln. Zu welchen Konditionen ist noch offen.

Hinter den beiden größten Arbeitgebern Mannheims folgt die Heidelberger Druckmaschinen AG, die entgegen allem Krisengerede immer noch die fünftmeisten Beschäftigten der Region hat. Erstmals sind davon aber keine mehr in Heidelberg, wo der Maschinenbauer formal immer noch seinen Sitz hat und auch behalten will. Mittlerweile sind alle Mitarbeiter im Stammwerk Wiesloch beschäftigt. Die Print Media Academy (PMA) am Hauptbahnhof, wo die letzten Heideldruck-Beschäftigten in Heidelberg ihr Büro hatten, wurde im vergangenen Jahr verkauft. Parallel geht auch der Personalabbau in Wiesloch weiter, im vergangenen Jahr verschwanden weitere 200 Arbeitsplätze. Größter Arbeitgeber Heidelbergs ist durch den Umzug Heideldrucks nunmehr die SRH, die mit rund einer Milliarde Euro Umsatz zu den großen Krankenhausbetreibern in Deutschland gehört.

Ein Blick auf die gesamte Tabelle zeigt einmal mehr den starken Branchenmix der Region. Das hat die Wirtschaft vor Ort schon durch so manche Krise gebracht. Fast alle Industriekonzerne bauten im vergangenen Jahr allerdings Personal ab, Ausnahme war lediglich der Landmaschinenbauer John Deere, bei dem sich mittlerweile auch rund 300 Mitarbeiter am Standort Walldorf um Vertrieb und Marketing kümmern. Und weil die Traktorenproduktion aktuell so gut laufe, kämen in Mannheim derzeit sogar noch weitere Mitarbeiter hinzu, sagte ein Sprecher.

An Bedeutung verloren hat dagegen weiter der Technologiekonzern ABB, der an seinen Standorten in Mannheim, Heidelberg und Ladenburg nur noch auf etwa 3000 Beschäftigte kommt. Seit der Fusion vor mehr als 30 Jahren von BBC und Asea zur heutigen ABB sank die Beschäftigtenzahl in Deutschland von 36.000 auf weniger als 10.000. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht, im kommenden Jahr wird ABB auch noch seinen Standort in Ladenburg aufgeben und die Mitarbeiter auf Mannheim und Heidelberg verteilen. Möglich, dass ABB schon bald nicht mehr zu den Top-10 der Region zählen wird.