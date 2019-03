Kurze Fragen an die Männer: Wann sind Sie das letzte Mal "Mäuschen" genannt worden? Wann hat Ihnen das letzte Mal eine Kollegin nach einer Besprechung anerkennend auf die Schulter geklopft mit den Worten: "Du hast abgenommen, oder?" Wann hat zuletzt ein Vorgesetzter in einer Lobesrede erwähnt, dass Sie, als Führungskraft, immer nett anzusehen seien? Wann hatten Sie das letzte Mal die Hand Ihrer Vorgesetzten auf Ihrem Hintern?

Für viele Frauen ist das Wirklichkeit im beruflichen Alltag - und das im 21. Jahrhundert. Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, fragen Sie einfach die nächste Frau, die Ihnen über den Weg läuft. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie Ihnen eine solche Geschichte erzählen können. Jeder zweite Beschäftigte hat einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zufolge ähnliches erlebt oder beobachtet; fast jede fünfte Frau ist schon einmal gegen ihren Willen von Kollegen berührt worden.

Zwar ist seit fast 70 Jahren in der Verfassung festgeschrieben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das wird am heutigen Internationalen Frauentag zu Recht gefeiert. Doch ist unsere Berufswelt noch weit von einer tatsächlichen Gleichstellung entfernt. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland gewaltig hinterher, wie Zahlen des Weltwirtschaftsforums zeigen.

Sexismus und sexuelle Belästigung sind dabei nur Symptome eines grundlegenden Problems: Frauen wird im Beruf vielfach nicht die gleiche Achtung entgegengebracht wie Männern. Blöde Sprüche und Gegrapsche sind keine ungeschickten Komplimente, keine missglückten Anmachen oder gar harmlose Späße. In erster Linie geht es dabei um Macht. Mit jedem sexistischen Satz, mit jedem Klaps auf den Po wird die Frau auf den Platz verwiesen, der ihr aus Macho-Männer-Sicht zusteht: irgendwo zwischen Vorzimmer und Kindererziehung.

Entsprechend sieht sich fast ein Viertel der Frauen im Beruf mit Vorurteilen konfrontiert - wegen ihres Geschlechts, wie eine Umfrage für die "Initiative Chefsache" ergab. Die mangelnde Wertschätzung zeigt sich auch darin, dass Frauen in Deutschland noch immer 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Zum Teil auch deshalb, weil Berufe, die als klassisch weiblich gelten, schlechter bezahlt werden als "männliche". Vereinfacht ausgedrückt: Da es einer Frau ohnehin im Blut liegt, zu pflegen und Kinder zu erziehen, muss man ihr dafür weniger zahlen als dem Ingenieur, der Brücken baut. Der Wert, den sie für die Gesellschaft erbringt, ist da nicht eingepreist.

Ein weiteres Problem: Zwar arbeiten inzwischen 70 Prozent der Frauen - aber ungewöhnlich viele stecken in Teilzeit, in atypischen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen. Nur gut 17 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind laut Statista weiblich; in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen sind es neun Prozent; in Aufsichts- und Verwaltungsräten knapp 27 Prozent. Nur jede Dritte hält es laut "Initiative Chef" für realistisch, in eine Führungsposition aufzusteigen. Viele Frauen stoßen auf der Karriereleiter eher früher als später an die sprichwörtliche gläserne Decke. Wenn sie Kinder haben sowieso. Sei es, weil es keine passenden Strukturen zur Kinderbetreuung gibt, weil die Überzeugung herrscht, dass sich Führen und Teilzeit ausschließen. Oder weil man es ihnen schlicht nicht zutraut.

Dabei sind inzwischen viele Wissenschaftler und auch Personaler davon überzeugt, dass sich Vielfalt positiv auswirkt, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse erzielen als homogene. So ergab etwa eine Studie der Personalberatung Rochus Mummert, dass Firmen tendenziell erfolgreicher sind, wenn ihrem Aufsichts- oder Beirat mindestens eine Frau angehört. Auch diskutiere das Gremium dann regelmäßiger über Themen wie Ethik und Wertschätzung. Der Ökonom Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), schrieb kürzlich: "Vieles deutet darauf hin, dass die deutsche Gesellschaft durch eine bessere Gleichstellung an Wohlstand noch gewinnen könnte."

Gelingen wird das nur, wenn verkrustete Hierarchien aufgebrochen werden. Wenn Chefs bei Neubesetzungen weniger alten Mustern folgen. Wenn seltener in Stereotypen und Klischees gedacht wird. Wenn alte Glaubenssätze wie "In Teilzeit kann man nicht führen" hinterfragt werden.

Und nur so, mit mehr Frauen in - entscheidenden - Positionen, kann der Sexismus aus der Arbeitswelt verdrängt werden. In den Bereichen, in denen Frauen selbstverständlich zum Berufsalltag gehören, ist der schmierige Herrenwitz so gut wie ausgestorben, sind die Pin-Up-Kalender verschwunden. Wenn die Hälfte der Menschen am Tisch fremdschämend den Blick senkt statt zu lachen, vergeht manchem der Spaß.

Frauen fordern nichts, was Ihnen nicht zusteht. Sie wollen sich keine Vorteile erschleichen. Sie wollen lediglich tatsächlich dieselben Chancen, sie wollen mit Respekt behandelt und nicht herabgewürdigt werden. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein - im Jahr 2019.