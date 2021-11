Weinheim. (mk) Der Weinheimer Freudenberg-Konzern will gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Bambi Belt in Eindhoven einen kabellosen, hautschonenden Überwachungsgürtel aus Silikon für Frühchen produzieren. Das teilte Freudenberg am Dienstag anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages am 17. November mit. Rund 15 Millionen Frühchen kommen laut Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr weltweit vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt und müssen durchschnittlich 42 Tage auf einer neonatologischen Intensivstation liegen. Dabei verursachten die dabei eingesetzten Kabel der Überwachungselektroden Schmerzen und Stress bei den Frühchen genau wie die dadurch notwendige Trennung von der Mutter, schreibt Freudenberg in einer Presseinformation.

Abhilfe soll der kabellose Überwachungsgürtel schaffen. Die Idee dazu habe der Kinderarzt Sidarto Bambang Oetomo bereits 2008 gehabt. Heute leite er gemeinsam mit seinem Sohn Fabio und 13 Mitarbeitern das Unternehmen Bambi Belt, das bereits die ersten Prototypen produziert habe. Größere Stückzahlen seien geplant. Der Freudenberg-Bereich Medical in Kaiserslautern unterstütze dabei die Herstellung des Gurtes mit Materialexpertise sowie Prozess- und Produktionswissen aus der Medizintechnologie.

Weil der Bambi-Gürtel keine Kabel hat, könne das Frühgeborene von den Eltern einfach aus dem Inkubator genommen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem verletze er die Haut nicht. Der Gürtel sei ein schmales Band, das um die Brust des Kindes gelegt werde. Sensoren sendeten die Signale dann an einen tragbaren Monitor. Möglich sei zusätzlich die Überwachung der elektrischen Aktivität des Herzmuskels und die Atmungsaktivität von Frühgeborenen mit nur 500 oder 600 Gramm Gewicht, deren Haut noch zu empfindlich für Klebeelektroden sei. Bei ihnen werde bisher in den Kliniken über eine Art Pflaster am Fuß die Herzfrequenz und der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen.

Der Bambi-Gürtel sei in zwei Studien in den Niederlanden erfolgreich getestet worden. Ergebnis: Weniger Stress für die Frühgeborenen und eine zuverlässige Überwachung.