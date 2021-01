Von Matthias Kros

Weinheim. Der auf Arzneimitteltransporte spezialisierte Logistikdienstleister Transoflex hat sich einen prestigeträchtigen Auftrag gesichert: Das Weinheimer Unternehmen übernimmt in Bayern landesweit die Auslieferung von Corona-Impfstoffen an die Impfzentren. Das teilte Transoflex am Donnerstag am Stammsitz mit.

Das Unternehmen hat schon allerhand Erfahrung auf diesem Gebiet: So läuft auch die Verteilung anderer Impfstoffe, zum Beispiel gegen die Grippe, seit langem maßgeblich über Transoflex. Die Weinheimer hatten sich beim Thema Corona daher immer wieder selbst ins Spiel gebracht, waren aber etwa in Baden-Württemberg leer ausgegangen. Hier hatte der Platzhirsch Deutsche Post DHL den Auftrag erhalten. Bundesweit wird es bis zu 440 Corona-Impfzentren geben. Die Auftragsvergabe an die Logistikunternehmen erfolgt jeweils auf Länderebene.

In der Mitteilung vom Donnerstag weist Transoflex auf eine Besonderheit hin: So befördere man die Sendungen in Fahrzeugen mit aktiver Temperaturführung. Diese Fahrzeuge verfügten über ein Aggregat für den Laderaum, das je nach Außentemperatur kühlt oder heizt, um die Temperatur des Laderaums konstant zwischen 2 und 8 Grad Celsius zu halten. Das ist notwendig damit der Impfstoff seine Wirksamkeit behält.

Den Auftrag für die landesweite Verteilung von den bayerischen Lagerstätten des Corona-Impfstoffs an rund 100 verschiedene Orte (neben Impfzentren auch die von kreisfreien Städten und Landkreisen bestimmten Lagerstätten für Corona-Impfstoffe) erhielt Transoflex nach eigenen Angaben vom Gesundheitsministerium des Freistaats. "Unsere aktive Direktverkehrsdisposition, die eingesetzte Fahrzeugtechnik mit GPS-Überwachung und aktiver Temperaturführung sowie eine spezielle Task Force für die Corona-Impfstoff-Logistik sorgen nicht nur für ein Höchstmaß an Sicherheit, sondern auch für die nötige Transparenz in der Lieferkette der sensiblen Güter", sagte Transoflex-Chef Wolfgang Albeck. Wenn Impfstoffe nach Herstellerangaben bei anderen Temperaturen als 2 bis 8 Grad Celsius transportiert werden müssten, erhalte Transoflex die entsprechenden Sendungen in Spezialverpackungen, die je nach Produktanforderung zusätzlich mit Kühlelementen und einem Datenlogger versehen würden, hieß es weiter.