Von Matthias Kros

Weinheim. Der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex verschiebt offenbar seinen für diesen Monat geplanten Börsengang. Die Neuemission werde nun für frühestens Ende November anvisiert, so die Märkte es zuließen, sagten laut "Handelsblatt" mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Grund seien die jüngsten Marktturbulenzen. Zuvor hatten bereits der Berliner Sprachlernanbieter Babbel und der Schweizer Luxusuhrenhändler Chronext ihre geplanten Börsenlistings verschoben.

Eine Transoflex-Sprecherin ging nicht direkt auf den Bericht ein und sagte auf RNZ-Anfrage lediglich, dass man angekündigt habe, im vierten Quartal 2021 an die Börse zu gehen. "Das vierte Quartal hat gerade erst begonnen, und wir haben keine Eile. Wir haben alle notwendigen Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang getroffen, und wir können jederzeit loslegen, wenn das Umfeld an den Märkten stimmt".

Die Aktienmärkte sind zuletzt unter Druck geraten, unter anderem wegen der Sorge vor einer möglicherweise bevorstehenden Stagflation (Inflation bei gleichzeitigem Null-Wachstum) und den Wirren um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Der Dax hat seine Mitte August erreichten Höchststände weit hinter sich gelassen.

Transoflex hatte am 17. September mitgeteilt, an die Frankfurter Börse gehen zu wollen. Üblicherweise wird der Schritt dann vier Wochen nach der Ankündigung vollzogen. Vergangene Woche präsentierten die Weinheimer dann einen Ankerinvestor. Geopost, die Mutter des Paketdienstes DPD, werde im Zuge des Börsengangs Transoflex-Aktien für 90 Millionen Euro kaufen, hatte es geheißen. Geopost gehört dem französischen Post-Konzern La Poste. "Das angekündigte Investment von Geopost/DPD ist nur ein Beispiel für das große Potenzial, das Investoren in unserem Geschäft sehen", sagte die Transoflex-Sprecherin am Donnerstag. "Sobald wir die nächsten Schritte im Prozess gehen, werden wir dazu selbstverständlich informieren".

Transoflex ist kein klassischer Paketdienst, sondern spezialisiert auf Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Die Weinheimer haben dafür Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad oder bei 2 bis 8 Grad aktiv temperiert und ohne Unterbrechung befördern können. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lag der Umsatz bei 264 Millionen Euro, das Ergebnis (Ebitda) bei 31 Millionen Euro. Beschäftigt werden etwa 2200 Mitarbeiter.