Weinheim. (keke) Beide sind Weltmarktführer in ihrem Produktbereich: der Weinheimer Kautschuk-Bodenbelagshersteller "Nora Systems" und der von Ray Anderson 1973 gegründete US-amerikanische Teppichfliesenhersteller "Interface" mit Produktionsstandorten auf vier Kontinenten. Am 8. August 2018 hatte "Interface" das Unternehmen, das am Standort Weinheim derzeit 851 (Vorjahr 839) und im Ausland weitere 293 Mitarbeiter beschäftigt, für rund 360 Millionen Euro vom britischen Finanzinvestor "Intermediate Capital Group" (ICG) übernommen.

Durch die Fusion vereinigt der - gemessen an der Zahl seiner Mitarbeiter - nach dem Mischkonzern Freudenberg zweitgrößte Weinheimer Arbeitgeber und der in Atlanta beheimatete Branchenprimus ein gemeinsames Ziel: "Wir wollen das wertvollste Unternehmen für Innenraumausstattung sein." Dafür, dass man sich nicht in die Quere kommt, sorgt die gegensätzliche Ausrichtung. Während Interface hauptsächlich auf Hotels und Büros spezialisiert ist, liegen die Anwendungsbereiche für die "Nora"-Kautschukböden vor allem im Gesundheits- und Bildungswesen sowie im Industriebereich.

"Dennoch arbeiten wir seit der Übernahme unermüdlich an der Integration, die sich voraussichtlich noch bis in das Jahr 2020 hinein erstrecken wird", so die bisherigen "Nora Systems"-Geschäftsführerin Christa Hoffmann am Standort Weinheim und der "neue Mann an ihrer Seite", der Niederländer Ton van Keken, am Donnerstag bei der gemeinsamen Bilanzpressekonferenz in dem auf dem Freudenberg-Areal angesiedelten "Welcome"- und Schulungs-Center. Der 58-jährige van Keken, der seine berufliche Laufbahn bei der niederländischen Luftwaffe begonnen hatte, nimmt neben seiner Geschäftsführertätigkeit in Weinheim zusätzlich Führungsaufgaben in dem in der Nähe von Utrecht gelegenen "Interface"-Werk Scherpenzeel mit 350 Mitarbeitern wahr.

Mit "Interface" habe man den optimalen Partner gefunden, erläuterten Hoffmann und Ton van Keken in der Rückschau auf ein "turbulentes, aber erfolgreiches Jahr mit riesigen Veränderungen" die finanzielle Seite beider Unternehmen vor und nach der Fusion. Während "Interface" 2018 seinen Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar steigerte, erhöhte sich der Umsatz bei "Nora Systems" im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent auf 231 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 37,4 Millionen Euro fast konstant. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet "Nora" bei Umsatz und Gewinn weiterhin mit einem "gesunden Wachstum".

"Auch die Investitionen am Standort Weinheim wurden fortgesetzt", so Hoffmann. Hier wurden 2018 rund 6,2 Millionen Euro für neue Anlagen und technische Innovationen ausgegeben. Für das laufende Geschäftsjahr sind hierfür noch einmal acht Millionen vorgesehen. An eine Verlagerung der Produktion von Weinheim in die USA denke in der Geschäftsführung von "Nora by Interface" niemand, so Ton van Keken.

Zwar stelle Nordamerika umsatzmäßig für "Nora" mit gut 41 Prozent wie für "Interface" mit 55 Prozent den wichtigsten Absatzmarkt dar. Auf der anderen Seite sei die Herstellung von Kautschuk-Bodenbelägen teuer und erfordere darüber hinaus hohe Fachkompetenz. "In Weinheim verfügen wir über genügend Kapazitäten, um eine weiter steigende Nachfrage befriedigen zu können", so Hoffmann.

Gleichfalls gut zu wissen: "Interface" zählt zu den Branchenvorreitern in Sachen Nachhaltigkeit. Zentrale Eckpfeiler zu diesem Thema sind die Initiativen "Mission Zero" zur Reduzierung der Umweltauswirkungen sowie "Climate Take Back", die das Engagement für die Umkehrung der globalen Erwärmung behandelt. Als Teil von "Interface" werde "Nora Systems" ab sofort nach und nach in alle Nachhaltigkeitsprogramme einbezogen, um auf die gleichen Ziele hinzuarbeiten, so Ton van Keken. In einem ersten Schritt werden sich dabei spezielle Teams darauf konzentrieren, den CO2-Fußabdruck des gesamten Produkt-Lebenszyklus weiter zu reduzieren, um Klimaneutralität zu erreichen.