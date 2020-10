Weinheim. (mk) Bei der Geschäftsgruppe Freudenberg Sealing Technologies (FST) haben sich Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter auf einen neuen Haustarifvertrag geeinigt. Darauf wies die Gewerkschaft IG BCE am Freitag hin. Er gilt für drei Jahre und sieht im ersten Jahr eine Einmalzahlung von 300 Euro und in den beiden Folgejahren Einkommenserhöhungen von jeweils 2 Prozent vor. Zudem erhalten nach Angaben der Gewerkschaft alle Tarifbeschäftigten ab Januar 2021 eine Zeitgutschrift von 90 Stunden, über die sie eigenverantwortlich verfügen könnten. Das Zeitkonto bestehe bis zum Ende September 2023, eventuell bestehende Restguthaben würden ausgezahlt.

Steffen Seuthe, Leiter des IG BCE-Bezirks Mannheim, zeigte sich mit der gefundenen Lösung zufrieden, die für ihn "vernünftig, zukunftsorientiert" und Ausdruck "moderner Tarifpolitik" ist: "Mit dem langfristigen Abschluss geben wir dem Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Planungssicherheit, ohne die Interessen der Beschäftigten zu vergessen", sagte der Gewerkschafter am Freitag und hob das Zeitguthaben von 90 Stunden für die Mitarbeiter hervor. "Das gibt vor allem Familien in Zeiten der Pandemie mehr Flexibilität". Andererseits lasse es auch allen Beschäftigten, die die Stunden nicht in Anspruch nehmen wollten, die Möglichkeit, sich das Zeitguthaben am Ende der Laufzeit auszahlen zu lassen. Seuthe hofft deshalb, dass der Abschluss bei FST Vorbildcharakter haben kann.

FST ist ein Hersteller für Dichtungs- und Schwingungstechnik. Am Standort Weinheim arbeiten rund 1500 Menschen für die Einheit, die damit die Größte am Standort ist. FST stellt zum Beispiel Simmerringe und andere Dichtungen für die Automobilindustrie her.