Ein Freudenberg-Mitarbeiter der Vliesstoffproduktion in Kaiserslautern. Das Material wird für die Schutzmasken in der Corona-Krise dringend benötigt. Foto: Freudenberg

Von Matthias Kros

Weinheim. Während die meisten Unternehmen sich derzeit darum sorgen, wie stark sie von der Corona-Krise betroffen sind, gibt es auch solche, die dabei helfen, den Shutdown zu beenden. Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg zum Beispiel will mittlerweile nicht nur seine Produktion von Vliesstoffen für Mundschutzmasken ausbauen, sondern die dringend benötigte Schutzausrüstung auch selbst produzieren.

"Wir arbeiten intensiv daran, die Kapazitäten für die Vliesstoffproduktion auszuweiten und unternehmen außerdem Anstrengungen, um selbst Mund-Nase-Masken zu produzieren", teilte eine Konzernsprecherin am Montag in Weinheim mit. Einzelheiten wollte sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. In Deutschland gab es bislang keine Produzenten der Schutzmasken, die Herstellung fand fast ausschließlich in Asien statt.

Momentan stellt Freudenberg lediglich das Vlies, also das wichtige Basismaterial für die Schutzutensilien, am Standort in Kaiserslautern her. Dieses wird dann an weiterverarbeitende Unternehmen verkauft, die daraus hocheffiziente Atemschutz- oder Mund-Nasen-Schutz-Masken herstellen. "Somit wird dieses Material effizient genutzt, um verschiedene Typen von Masken herzustellen", so die Sprecherin. Wegen des hohen Bedarfs plane Freudenberg nun aber auch eine eigene Produktion. Zudem arbeiteten Ingenieure mit Hochdruck daran, zusätzliche Kapazitäten für die Vlies-Herstellung zu schaffen. Der Ausbau werde ermöglicht durch die Erweiterung der Produktion auf bestehenden, anderen Anlagen vor Ort, erklärte die Sprecherin.

In der Corona-Krise raten Pandemieexperten, außerhalb der eigenen Wohnung einen Mundschutz tragen – mittlerweile ist das in Deutschland etwa beim Einkauf vorgeschrieben. Doch die nötigen Vliesstoffe sind rar, Freudenberg ist als größter Hersteller der Welt daher am Zug. Der Konzern stellt unter anderem in Kaiserslautern sogenannten Meltblown-Vlies her, der für die Verwendung in Masken unterschiedlicher Schutzklassen zertifiziert ist. In dem Gewebe bleiben kleinste Partikel wie Feinstaub, Bakterien und Viren hängen.

Der Bedarf ist groß: Allein bei der Behandlung eines einzigen Covid-19-Patienten werden laut Empfehlungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten rund 15 Atemschutzmasken solchen Typs täglich benötigt. Bei aktuell etwa 1,3 Millionen infizierten Europäern entspricht das einem Bedarf von rund 20 Millionen Masken pro Tag.

Im Beschaffungskampf darum will die Bundesregierung die Produktion aus Asien wieder zurück auf den Heimatmarkt holen. Das Corona-Kabinett hatte daher Anfang April einen Zuschuss von 30 Prozent für Investitionen in Meltblown-Anlagen am Standort Deutschland beschlossen, wenn die Firmen die Produktion eines für Schutzmasken benötigten Vliesstoffes noch 2020 aufnehmen. Die Unternehmen haben zudem eine Abnahmegarantie bis Ende 2021 zugesagt bekommen.

Denn an solchem Vliesstoffen herrscht derzeit weltweit massiver Mangel, der die Produktion von Atemschutzmasken – und damit den Kampf gegen Covid-19 – erschwert. Freudenberg hatte daher schon vor etwas zwei Wochen mitgeteilt, nur noch professionelle Schutzbekleidungshersteller zu beliefern. Das solle etwa verhindern, dass Spekulanten den Vliesstoff horten. "Wir haben entschieden, dass das rare Gut so effizient wie möglich eingesetzt werden muss", hatte eine Sprecherin gegenüber der "WirtschaftsWoche" gesagt. Alles, was die Maschinen in Kaiserslautern außer Masken-Vlies bislang noch produzierten, sei von Freudenberg storniert worden.

Engpässe gibt es auch bei anderen Unternehmen: "Leider sind unsere Fertigungskapazitäten für Vliesstoffe für Atemmasken zum aktuellen Zeitpunkt vollkommen ausgeschöpft", heißt es beispielsweise bei der Firma Sandler. Voraussichtlich bis Anfang Juni könne man deshalb keine Neuaufträge bearbeiten, teilte der Hersteller der dpa mit. Das Unternehmen mit Sitz in Schwarzenbach/Saale fertigt nach eigenen Angaben verschiedene Vliesstoffe, die für OP-Masken und den Mund-Nasen-Schutz verwendet werden können.

Auch Glatzeder, ein Hersteller von Schutzkleidung in Detmold, berichtete von großen Problemen bei der Materialbeschaffung. "Es gibt Lieferzeiten von sechs bis zwölf Monaten", sagte Geschäftsführerin Kristin Glatzeder. Deshalb suche man jetzt nach Ersatzmaterialien.

Abgesehen von der hohen Nachfrage nach den Vliesstoffen lässt die tiefgreifende Corona-Krise Freudenberg aber vorsichtiger werden. Man gehe für das Jahr 2020 von einer verhaltenen Geschäftsentwicklung in den für die Unternehmensgruppe relevanten Märkten aus, hatte der Mischkonzern Anfang April mitgeteilt. In vielen Bereichen gibt es Kurzarbeit, zahlreiche Produktionsanlagen stehen still. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete der Hersteller von Dichtungen, technischen Textilien, Filtern, Reinigungstechnologien, Spezialchemie und medizintechnischen Produkten gegenüber 2018 geringfügig gesteigerte Erlöse in Höhe von 9,47 Milliarden Euro.

Dabei entfällt etwa die Hälfte auf die Autosparte. In dieser produziert Freudenberg etwa Elektrobatterien für Nutzfahrzeuge und Kreuzfahrtschiffe sowie Komponenten für die E-Mobilität für Pkw, darunter Hitzeschilde für Batterien. Bei den Haushaltsprodukten, darunter Vileda-Reinigungsmittel, stieg der Umsatz von 931 Millionen auf 975 Millionen Euro.

Das Betriebsergebnis des Unternehmens lag mit 820 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau von 910,3 Millionen Euro. Als Gründe wurden bei der Bilanzpressekonferenz der Abschwung der Automobilindustrie, die schwächere wirtschaftliche Entwicklung in China sowie die Anlaufkosten für den Ausbau des Batterie- und Brennstoffzellen-Geschäfts genannt. Die Freudenberg Gruppe beschäftigt mehr als 48.800 Menschen. Am Standort Kaiserslautern, wo die Vliesstoffe hergestellt werden, sind insgesamt etwa 600 Mitarbeiter in drei Geschäftsgruppen beschäftigt. In Weinheim sind es etwa 4400 Mitarbeiter.