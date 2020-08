Die Freudenberg-Firmenzentrale in Weinheim. Foto: Dorn

Von Matthias Kros

Weinheim. Die Weinheimer Freudenberg-Gruppe arbeitet sich langsam aus dem Corona-Tal heraus. Mitte April sei bislang der Tiefpunkt gewesen, erläuterte eine Unternehmenssprecherin auf RNZ-Anfrage. Rund 100, und somit rund 40 Prozent aller Freudenberg-Produktionsstandorte, seien zu diesem Zeitpunkt geschlossen oder von Produktionsausfällen betroffen gewesen. "Seit Mai ist der Umsatzrückgang geringer", sagte sie weiter. "Dieser positive Trend setzte sich in den vergangenen beiden Monaten fort. Allerdings gehen wir von einer langsamen Erholung aus". Deshalb habe man sich "ein strenges Kostenmanagement verordnet". Man agiere "agil und flexibel" und passe sich den sich verändernden Rahmenbedingungen immer wieder an. Auch eine restriktive Personalpolitik gehöre dazu: "Offene Stellen werden in der Regel nicht besetzt".

Freudenberg ist mit rund 4300 Mitarbeitern größter Arbeitgeber Weinheims. Weitere knapp 2000 Mitarbeiter sind rund um Freudenberg auf dem Industriepark Weinheim bei 28 Fremdfirmen beschäftigt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 47.000 Mitarbeiter und kam im vergangenen Jahr auf einen einem Umsatz von etwa 9,4 Milliarden Euro. Freudenberg ist eines der ältesten und größten Familienunternehmen Deutschlands und produziert unter anderem Dichtungen, technische Textilien, Filter, Reinigungstechnologien, Spezialchemie und medizintechnische Produkte. Zu den bekanntesten Artikeln der Weinheimer zählen die Vileda-Reinigungsmittel. Rund die Hälfte der Konzern-Erlöse erzielt Freudenberg allerdings mit der Automobilindustrie, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen ist. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Konzernchef Mohsen Sohi Ende Mai gesagt, dass aus seiner Sicht die Automobilproduktion erst 2025 wieder das Vorkrisenniveau erreichen werde.

Das hat auch Auswirkungen auf die Geschäfte der Weinheimer: "Klar ist, dass Freudenberg durch die Pandemie schmerzhafte Umsatzeinbußen hat, je nach Geschäftsgruppe und Markt unterschiedlich", sagte die Sprecherin weiter. Ein Umsatzrückgang von rund 15 Prozent ist aus heutiger Sicht am wahrscheinlichsten, selbstverständlich hänge das aber von der Intensität und vom weiteren Verlauf der Krise ab. Somit dürfte Freudenberg am oberen Rand der Spanne landen, die Sohi in der "FAZ" Ende Mai zwischen 10 und 15 Prozent verortet hatte.

Um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen, arbeite man mit verschiedenen Szenarien, erklärte die Sprecherin weiter. Generell seien dabei die zehn Geschäftsgruppen für ihr Geschäft eigenständig verantwortlich und setzten ihre Maßnahmen individuell um. Besonders von der Krise betroffen seien die Automobil- und die Textilindustrie und mit ihr die Freudenberg-Unternehmen FST und Vibracoustic beziehungsweise FPM, die für die entsprechenden Bereiche Kurzarbeit angemeldet hätten. "Das gilt auch für den Standort Weinheim, um die Produktionseinbußen abzufedern". Die Kurzarbeit-Regelung gelte für einzelne Einheiten, bis hin zu einzelnen Abteilungen. "Es gibt deshalb keine zentralen Lösungen". Die Maßnahmen hingen von der jeweiligen Marktlage ab.

Grundsätzlich gelte: "Freudenberg wird an jedem Standort weltweit flexibel bleiben und sich auf die sich immer schneller ändernden Marktbedingungen einstellen". Nur so könne das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben.